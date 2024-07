Como comprar uma boa creatina? Saiba o que você precisa observar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cuidar da saúde é fundamental, e cada vez mais, torna-se comum vermos ao nosso redor um grande número de pessoas que passaram a correr, praticar esportes, frequentar academias ou simplesmente se exercitar em casa.

Com isso, o estilo de vida muda, assim como a alimentação e os hábitos, e a suplementação passa a ser parte essencial da rotina. Entre os suplementos mais utilizados, está a creatina

O composto é produzido por nosso corpo, mas estudos mostram que a suplementação traz benefícios.

Entenda o que é o suplemento

“A substância é produzida naturalmente no nosso corpo por meio de três aminoácidos: glicina, metionina e arginina. Estes aminoácidos são encontrados em alguns alimentos de origem animal, como a carne. Ou seja, se tem um baixo consumo de carne, provavelmente terá pouca creatina”, explica a nutricionista do Hospital VITA Batel, Yasmim Amorim.

Como suplementação, os adeptos a utilizam para aumentar o armazenamento e a produção de energia para os músculos e o cérebro.

De acordo com a nutricionista, o suplemento melhora a performance física, a energia durante o dia, o foco, a memória e a concentração.

O uso da creatina não possui contraindicação. Apesar disso, é necessário ter a orientação de um profissional da saúde em relação à quantidade, como e quando tomar, pois a dose diária pode variar de 2 a 5 gramas por dia.

Como escolher a creatina?

Além da orientação de um profissional, é necessário se atentar na hora de escolher qual creatina comprar.

Uma boa creatina deve conter apenas creatina na lista de ingredientes. Pode aparecer como “creatina monohidratada pura”, e não deve incluir outros itens, como adoçantes, aromatizantes, entre outros aditivos.

Recentemente, algumas marcas foram reprovadas em testes da Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) por conta de falsificações e impureza do composto.

A variação máxima de concentração permitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é de 20%, mas algumas marcas chegaram a 100%, o que significa que o produto comercializado não era creatina.

A pureza garante a segurança do consumo e melhores resultados para quem a usa como suplemento em busca de performance. “A creatina mais pura será a com o selo Creapure, que garante pureza e qualidade do produto.", destaca Yasmim.

Como é feita a verificação da pureza?

