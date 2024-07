Exercícios com bola de pilates: conheça os 3 melhores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos últimos anos, a bola de pilates se tornou um equipamento popular tanto em estúdios de fitness quanto em treinos caseiros.

Utilizada não apenas para fortalecimento muscular, mas também para melhorar o equilíbrio e a flexibilidade, essa bola versátil oferece uma gama de exercícios que podem beneficiar iniciantes e atletas experientes.

Exercícios com a bola de pilates

A professora Mariana Dias, do estúdio Voll, indica alguns dos seguintes movimentos, confira:

1. Roll-up

O Roll-up é um exercício fundamental para fortalecer os músculos centrais do corpo, especialmente o abdômen e os flexores do quadril.

Deitado de costas sobre a bola, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão, execute um movimento lento e controlado de rolamento, elevando o tronco até alcançar a posição sentada.

Retorne à posição inicial com controle e repita o movimento por várias vezes.

2. Agachamento com bola

Para tonificar as pernas e glúteos de maneira eficaz, o Agachamento com bola é um exercício imperdível. Posicione-se em pé com as costas apoiadas na bola e os pés afastados na largura dos ombros.

Flexione os joelhos como se estivesse se sentando em uma cadeira, certificando-se de manter a postura ereta e o core engajado. Retorne à posição inicial e repita o movimento por várias séries.

3. Ponte com bola

A Ponte com bola é um exercício excelente para fortalecer os músculos do core, glúteos e isquiotibiais, além de melhorar a flexibilidade da coluna lombar.

Deitado de costas com os joelhos flexionados e os pés apoiados na bola, eleve o quadril do chão, formando uma linha reta dos ombros aos joelhos.

Mantenha a posição por alguns segundos e retorne à posição inicial com controle. Repita o movimento por várias séries.

