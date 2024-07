Pilates na parede para perder barriga: veja 4 exercícios indicados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Sim, o pilates na parede para perder barriga pode ser uma boa opção. Confira 4 exercícios indicados por professora do método para tonificar a região.

Nos últimos anos, o pilates tem se destacado como uma forma eficaz de exercício físico, oferecendo benefícios que vão além da simples queima de calorias.

A modalidade, conhecida por sua abordagem centrada no fortalecimento muscular e na melhoria da flexibilidade, agora ganha uma nova dimensão com essa forma diferente de fazer, usando a parede.

Essa variação promete resultados ainda mais intensos, especialmente na redução da gordura abdominal.

Exercícios de pilates na parede para perder barriga

A instrutora de atividade física Nelymar Bento, indica os seguintes exercícios na parede para quem deseja tonificar a região abdominal:

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

1. Agachamento na Parede

O agachamento na parede é um exercício fundamental para trabalhar os membros inferiores e o core, além de promover a queima de calorias, o que é fundamental para perder barriga.

Posicione-se de costas para a parede, com os pés na largura dos ombros e joelhos alinhados com os quadris.

Deslize o corpo para baixo como se estivesse sentando em uma cadeira imaginária, controlando o movimento e mantendo a coluna ereta.

Retorne à posição inicial com força e repita o movimento por 15-20 vezes.

2. Elevação Lateral de Perna

Deite-se de lado na parede, com o quadril apoiado e as pernas estendidas.

Mantenha a coluna alinhada e eleve a perna superior, contraindo o abdômen durante o movimento.

Retorne lentamente à posição inicial e repita com a outra perna. Execute 10-15 repetições para cada lado.

3. Flexão de Perna na Parede

Para conquistar o tão desejado "gominho", a flexão de perna na parede é um exercício imperdível.

Deite-se de costas na parede, com as pernas flexionadas e os pés apoiados no chão. Contraia o abdômen e eleve os joelhos em direção ao peito, controlando o movimento.

Retorne lentamente à posição inicial e repita por 15-20 vezes.

4. Prancha na Parede

A prancha na parede é um exercício fundamental para fortalecer o core, região central do corpo que envolve tronco, abdômen, quadril e costas.

Posicione-se de frente para a parede, com os antebraços apoiados na altura dos ombros e os pés apoiados no chão.

Mantenha o corpo alinhado em linha reta, contraindo o abdômen e os glúteos. Mantenha a posição por 30 segundos a 1 minuto, aumentando gradativamente o tempo conforme sua força e resistência.

Cuidados necessários

Respiração: Mantenha a respiração profunda e consciente durante todo o treino, coordenando-a com os movimentos.



Mantenha a respiração profunda e consciente durante todo o treino, coordenando-a com os movimentos. Intensidade: Ajuste a intensidade dos exercícios de acordo com seu condicionamento físico, aumentando o número de repetições ou o tempo de duração dos exercícios gradativamente.



Ajuste a intensidade dos exercícios de acordo com seu condicionamento físico, aumentando o número de repetições ou o tempo de duração dos exercícios gradativamente. Consulta profissional: Em caso de dúvidas ou restrições físicas, consulte um profissional de educação física ou fisioterapeuta para uma orientação individualizada.

O Pilates na parede é uma ferramenta poderosa para alcançar seus objetivos fitness, mas a consistência e a disciplina são essenciais para conquistar resultados duradouros.

Combine o treino com uma alimentação balanceada e hábitos saudáveis para potencializar seus resultados.

VEJA TAMBÉM: