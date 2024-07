O que é tremoço? Conheça alimento que reduz colesterol e regula glicose

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O tremoço é uma leguminosa que garante diversos benefícios à saúde. Entre eles, está a redução do colesterol ruim e controle da glicemia. Veja abaixo!

O tremoço, um grão com raízes milenares, vem ganhando destaque nos últimos anos como um superalimento nutritivo e benéfico para a saúde.

Muito além de um simples petisco de bar, essa leguminosa esconde propriedades que podem surpreender até os mais céticos quanto a seus benefícios.

Este pequeno alimento pode ser encontrado em lojas de produtos naturais, supermercados e empórios.

O que é tremoço?

O tremoço, também conhecido como tremoceira ou lupino, é a semente da planta tremoceiro (Lupinus), pertencente à família Fabaceae, a mesma do feijão, da lentilha e da ervilha.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

São diversas as espécies de tremoço, mas a mais comum para consumo é o tremoceiro-branco (Lupinus albus).

Um alimento rico em nutrientes

O tremoço se destaca por seu alto teor de proteínas, fibras, vitaminas e minerais. De acordo com informações do Portal Viva Bem Uol, entre os nutrientes presentes no tremoço, pode-se destacar:

Proteínas: O tremoço é uma excelente fonte de proteína vegetal, com cerca de 35 gramas por 100 gramas de grãos secos. Essa quantidade supera até mesmo a proteína da carne bovina!



Fibras: O tremoço é rico em fibras solúveis e insolúveis, que auxiliam na digestão, regulam o intestino e promovem a saciedade.



Vitaminas: O tremoço é fonte de vitaminas do complexo B, como B1, B2, B3, B5 e B6, que são essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso, muscular e digestivo.



Minerais: O tremoço é rico em minerais como ferro, fósforo, potássio, magnésio e zinco, que são importantes para diversas funções do organismo.

Benefícios à saúde

Redução do colesterol

As fibras solúveis presentes no tremoço auxiliam na redução do colesterol LDL ("ruim"), diminuindo o risco de doenças cardíacas.

Regulação da glicemia

As fibras também ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, sendo um alimento benéfico para pessoas com diabetes ou pré-diabetes.

Controle do peso

O alto teor de proteínas e fibras do tremoço promove a saciedade, auxiliando no controle do peso corporal.

Melhora do humor

As vitaminas do complexo B presentes no tremoço são importantes para o bom funcionamento do sistema nervoso, podendo ajudar a melhorar o humor e combater o estresse.

Fortalecimento dos ossos

O tremoço é rico em fósforo e magnésio, minerais importantes para a saúde dos ossos e dentes.

Aumento da massa muscular

A proteína do tremoço é de alta qualidade e fácil digestão, sendo um bom complemento para a dieta de quem pratica exercícios físicos e busca o ganho de massa muscular.

Como consumir o tremoço

Cuidados

Embora o tremoço seja um alimento rico em nutrientes e com diversos benefícios, é importante ter alguns cuidados ao consumi-lo.

O tremoço cru contém um composto tóxico que pode causar náuseas, vômitos e diarreia. Certifique-se de que o tremoço esteja cozido antes de consumi-lo.

O tremoço em conserva geralmente contém alto teor de sódio. O consumo excessivo de sódio pode levar à hipertensão, doenças cardíacas e outros problemas de saúde.

VEJA TAMBÉM: