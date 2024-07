Conheça 2 exercícios físicos que combatem o estresse no dia a dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Além de serem essenciais para a saúde do corpo, os exercícios físicos combatem o estresse. Veja abaixo 2 exercícios que são indicados nesse quesito.

Na sociedade atual, o estresse é uma constante, afetando a saúde física e mental da maioria das pessoas.

Buscar métodos eficazes para reduzir essa tensão diária é fundamental para o bem-estar geral.

Em entrevista ao Portal Drauzio Varella, adra. Bruna Campos, psiquiatra pela Universidade Federal Fluminense (UFF), no Rio de Janeiro destaca que“Hoje em dia, já são inúmeras as pesquisas científicas mostrando que a prática de exercício físico regular impacta a saúde mental positivamente”.

Dois exercícios físicos em particular têm se destacado por sua capacidade comprovada de aliviar o estresse:

Yoga

Dança

1. Yoga

O Yoga, uma prática milenar originada na Índia, tem como objetivo integrar mente, corpo e espírito através de posturas físicas (asanas), técnicas de respiração (pranayama) e meditação.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

Existem diversos tipos de yoga, e você pode buscar aquele que é melhor para você.

Esta abordagem holística não só fortalece o corpo, mas também acalma a mente, reduzindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse.

A combinação de movimentos suaves, foco na respiração e meditação guiada cria um ambiente propício para o relaxamento profundo, essencial para lidar com as pressões do cotidiano.

2. Dança

A dança, seja ela contemporânea, salsa, ou até mesmo dança de salão, oferece uma forma dinâmica e prazerosa de exercitar o corpo enquanto libera tensões emocionais.

Através de movimentos ritmados e expressivos, a dança não só proporciona um excelente exercício cardiovascular, mas também estimula a produção de endorfinas, neurotransmissores que promovem a sensação de felicidade e relaxamento.

Além dos benefícios físicos evidentes, a dança funciona como uma válvula de escape para o estresse acumulado.

Ao focar na música e no movimento, indivíduos encontram uma forma única de expressar emoções reprimidas e de conectar-se consigo mesmos e com os outros.

VEJA TAMBÉM: