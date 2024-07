Dores na canela ao correr: Entenda a canelite e como tratar o problema

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dor forte na região da canela misturada com a sensação de queimação durante a corrida é mais comum do que se imagina e pode trazer muito incômodo, atrapalhando o desempenho no esporte. Esses sinais podem indicar a síndrome do estresse tibial medial, muito conhecida como canelite.

A dor provocada pelo problema pode até passar, mas costuma voltar e pode persistir até com movimentos mais simples, como caminhar, subir ou descer escadas, comprometendo o bem-estar.

"A canelite é uma inflamação que costuma ser ocasionada pelo excesso de estresse repetitivo nos músculos e tecidos conectivos que envolvem a tíbia, o osso da perna que fica na região conhecida como canela", explica o médico ortopedista Fernandes Arteiro, especialista em pé e tornozelo, que atende na Clifor Olinda, Hospital Santa Joana, Hospital Esperança, Solb, Ortho, no Hospital Português e no Hospital da Restauração.

"Ela pode ser de dois tipos diferentes de acordo com a localização da dor. Quando a dor ocorre na parte superior da tíbia, na parte de dentro da perna ou na frente, é chamada de canelite anteromedial. Quando é localizada na parte baixa da canela, no lado de fora da perna ou na parte de trás do osso, corresponde a canelite posterolateral", afirma.

Quais os outros sinais da canelite?

Sensibilidade ao tocar na região;



Inchaço;



Rigidez muscular;



Fraqueza nos pés;



Vermelhidão.

Quais as principais causas?

Corridas em superfícies duras ou terrenos irregulares;



Excesso de intensidade ou volume de treinamento;



Problemas de biomecânica, como erros na pisada;



Uso de calçados inadequados;



Tempo inadequado de recuperação entre os treinos;



Falta de alongamento e aquecimento.

“O não fortalecimento dos músculos da panturrilha, do tibial anterior, dos quadríceps e dos glúteos também podem contribuir com a inflamação, já que esses músculos são importantes para absorver o impacto e proteger os ossos e articulações”, destaca o ortopedista Fernandes Arteiro.

Como funciona o tratamento?



Medicamentos anti-inflamatórios;



Repouso;



Fisioterapia;



Terapias de ondas de choque;



Infiltração.

“O tratamento é indicado de acordo com a necessidade de cada caso. Nos casos mais graves, a terapia por ondas de choque e o procedimento de infiltração podem ser indicados. A terapia utiliza ondas de choque para alívio da dor. Elas promovem um aumento da circulação de sangue na área que está sendo tratada e estimula a cicatrização e regeneração do tecido. Já a infiltração é realizada com a administração de medicamentos direto na região afetada para reduzir o inchaço e a inflamação. Em casos de desalinhamentos biomecânicos, pode ser necessário o uso de órtese”, detalha o ortopedista Fernandes Arteiro, especialista em pé e tornozelo.

Como prevenir a canelite?

Utilizar tênis adequado durante a corrida;



Fazer alongamento e aquecimento antes dos treinos;



Respeitar os limites do corpo e tempo adequado de descanso entre os treinos;



Valorize o tempo de sono para recuperação muscular;



Alterne os treinos em locais de asfalto e em pisos macios.



