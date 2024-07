Treino para grávidas: saiba como se movimentar na gravidez com segurança

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

TREINO COM SEGURANÇA

Se movimentar durante o período da gravidez é essencial para o bem-estar da mãe e do bebê. Mas o que fazer para movimentar o corpo é uma dúvida de muitas.

Por isso, separamos informações sobre o treino na gravidez. Confira abaixo!

Pode treinar na gravidez?



Somente um especialista é capaz de avaliar a situação física da mãe e liberá-la para a atividade física. No entanto, de forma geral, mulheres que já fazem atividades físicas podem, sim, fazer exercícios físicos durante a gravidez.

“Se a mulher já costuma treinar, o ideal é diminuir um pouco a intensidade das atividades”, explica Alexandre Pupo, ginecologista e obstetra do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

mulher gravida fazendo pilates - freepik

O treino na gravidez serve para manter a rotina saudável e o bem-estar da mãe. Por isso, o indicado é reduzir 30% da carga diária.

Agora, as mulheres sedentárias devem lembrar que a atividade física é essencial para a saúde. Portanto, é recomendável fazer exercícios físicos, desde que sejam leves.

> 4 benefícios surpreendentes do Pilates na gravidez

Um estudo recente publicado na revista científica Medicine & Science in Sports & Exercise, dos Estados Unidos, mostrou que recém-nascidos cujas mães se exercitavam desenvolveram atividades motoras mais rápido do que outros bebês.

As descobertas dessa análise aumentam ainda mais as evidências de que a atividade física não só fortalece as gestantes, mas também os bebês.

Dicas de qual melhor treino para a gravidez



Do 1° ao 3° mês (13° semana): essa é a fase inicial, quando a gravidez ainda está se desenvolvendo no corpo da mulher. O indicado são atividades de baixo impacto.



De 4° a 6° mês (27° semana): se a mulher ainda não teve um aumento significativo de peso ou uma alteração significativa no centro de gravidade ou na posição da coluna, é possível que ela inicie atividades um pouco mais intensas.



Até o 9° mês (40° semana), a mulher já apresenta um feto bastante desenvolvido e com uma grande proeminência no abdômen.



Assim, é indicado fazer exercícios em que as mulheres possam ficar com a coluna apoiada o tempo todo. Dê preferência a posições que não demandam muito equilíbrio.



Neste momento, atividades aquáticas são uma boa opção.



O treino durante a gravidez pode auxiliar em:

Facilitar o momento do parto;



Preparar o corpo para o parto;

Melhor recuperação pós-parto.

Com informações de Smart Fit