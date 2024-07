Como treinar abdômen em casa? Veja os 4 exercícios principais!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Muitas vezes, ir para a academia pode ser um problemas, então a solução pode ser um treino rápido e eficiente em casa. O treino de abdômen em casa pode facilitar sua vida!

O treino de abdômen é indispensável pela importância dos benefícios do fortalecimento do core.

Por isso, separamos um treino de abdômen completo em casa. Confira abaixo!

Encolhimento de pernas

Deite-se no solo, com a barriga voltada para cima e os braços paralelos ao corpo, segurando a palma da mão para baixo. Ao olhar para o alto, flexione quadris e pernas, elevando os pés à altura dos joelhos. Tente encostar os joelhos no peito e volte à posição inicial.

Repita esse movimento, no mínimo, 10 vezes. Faça três séries.

Abdominal crunch

Permaneça deitado no chão, com os joelhos dobrados, mas, dessa vez, com a sola dos pés tocando o chão. Com as mãos no peitoral, aperte o tronco mais próximo das pernas.

Como no exercício anterior, a recomendação é fazer quatro séries de, pelo menos, 10 repetições.



> Descubra como contrair o abdômen nos exercícios

Oblíquos



Se você quer treinar a região abdominal em casa de forma eficiente, é preciso trabalhar a musculatura de forma completa. Os oblíquos são os músculos que ficam na região posterior da barriga.

Para aprimorar seus músculos, mantenha a posição do exercício anterior. No entanto, apoie as mãos na cabeça, com os cotovelos voltados para cima. Levante o tronco, tentando encostar o cotovelo esquerdo no joelho esquerdo e volte à posição inicial. Agora faça o oposto - cotovelo esquerdo no joelho direito.

Realize quatro séries de 10 movimentos.



Prancha



O último exercício do treino de abdominal em casa trabalha a prancha - contração constante da musculatura.

Para isso, deite com a barriga voltada para o solo. Apoie os antebraços e a ponta dos pés na terra, deixando o resto do corpo no ar. Levante o glúteo levemente e contraia o abdômen.

Permaneça nessa posição o máximo que puder. Faça três séries.



>> Como fazer prancha

Com informações de Saúde em dia