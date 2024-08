5 exercícios para fortalecer o abdômen e definir os músculos da barriga

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A busca por um abdômen definido é um dos objetivos mais comuns entre os praticantes de atividades físicas.

Além da questão estética, fortalecer os músculos abdominais é essencial para a saúde geral do corpo, melhorando a postura, reduzindo dores nas costas e aumentando a estabilidade.

Supino: saiba como fazer e benefícios do exercício

Quem pode tomar whey? Nutricionista explica

Quem pode tomar whey? Nutricionista explica Nutricionista indica 4 frutas para quem está em hipertrofia Leia Também

Exercícios para o abdômen

Em entrevusta ao Portal Terra, o especialista em medicina esportiva Benjamin Apter, "Os melhores exercícios são aqueles que trabalham o tronco. A musculatura abdominal tem grandes grupos musculares que devem ser trabalhados: músculo reto abdominal (porção superior e inferior), músculos oblíquos do lado direito e do lado esquerdo".

Com base nessa recomendação, veja abaixo cinco exercícios eficazes para fortalecer e definir os músculos da barriga.

1. Plank (Prancha)

A prancha é um dos exercícios mais completos para o abdômen.

Para realizá-la, posicione-se de barriga para baixo, apoiando-se nos antebraços e nas pontas dos pés.

Mantenha o corpo reto e contraído, evitando que os quadris caiam ou se elevem demais. Segure essa posição pelo máximo de tempo que conseguir, aumentando gradativamente.

2. Crunch (Abdominal tradicional)

Deite-se de costas no chão, com os joelhos dobrados e os pés apoiados.

Coloque as mãos atrás da cabeça e levante o tronco em direção aos joelhos, contraindo o abdômen. Retorne à posição inicial com controle e repita.

>> 3 exercícios para quem não gosta de musculação



3. Torção Russa

Sente-se no chão com os joelhos dobrados e os pés levemente elevados.

Incline o tronco para trás, mantendo o abdômen contraído.

Segure um peso ou uma bola medicinal com as mãos e gire o tronco de um lado para o outro, tocando o peso no chão ao lado do corpo.

4. Elevação de Pernas

Deite-se de costas no chão, com as pernas estendidas.

Coloque as mãos sob os glúteos para dar suporte.

Levante as pernas retas até formar um ângulo de 90 graus com o corpo e, em seguida, abaixe-as lentamente sem tocar o chão. Repita o movimento.

5. Abdominal Bicicleta

Deite-se de costas no chão com as mãos atrás da cabeça e as pernas elevadas.

Traga o joelho direito em direção ao peito enquanto gira o tronco para que o cotovelo esquerdo toque o joelho direito. Repita o movimento com o lado oposto, como se estivesse pedalando uma bicicleta.

VEJA TAMBÉM: