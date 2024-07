Conheça o principal vilão do seu emagrecimento e saiba como evitá-lo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O processo de emagrecimento vai além de simplesmente seguir uma dieta equilibrada e praticar exercícios regularmente.

Um fator frequentemente negligenciado, mas crucial, é a qualidade do sono. A falta de sono adequado pode ser um dos principais obstáculos para quem busca perder peso de forma eficaz.

Entender como o sono influencia nosso metabolismo e nossos hábitos alimentares pode ser fundamental para alcançar resultados duradouros e saudáveis na jornada de emagrecimento.

Importância do sono para o emagrecimento

Em entrevista ao Portal Metrópoles, a médica pós-graduada em nutrologia Patrícia Santiago destaca que “O sono influencia em diversos pontos do metabolismo, como a regulação hormonal, a sensibilidade à insulina e a redução da taxa metabólica basal”.

Ainda com informações do Metrópoles, segundo um estudo publicado no International Journal of Endocrinology, a falta de sono desregula os hormônios, impactando a produção de hormônio do crescimento e cortisol, aumentando assim o risco de obesidade e diabetes.

Inclusive, há um termo que tem se popularizado, o "barriga de cortisol", que define esse ganho de peso por conta de problemas em relação ao estresse.

Estratégias para melhorar a qualidade do sono

Para evitar os efeitos negativos da privação de sono no emagrecimento, é essencial adotar hábitos que promovam uma boa qualidade de sono. Algumas estratégias incluem:

Estabelecer uma rotina de sono regular, indo para a cama e acordando sempre nos mesmos horários.



Criar um ambiente propício ao sono, com temperatura adequada, pouca luminosidade e conforto.



Evitar estimulantes como cafeína e dispositivos eletrônicos antes de dormir, para facilitar o relaxamento.



Praticar técnicas de relaxamento, como meditação ou respiração profunda, para reduzir o estresse e facilitar o sono.



Investir na melhoria da qualidade do sono não apenas beneficia o emagrecimento, mas também contribui para uma saúde geral melhor.

VEJA TAMBÉM: