Aprenda 5 receitas pós-treino fáceis e práticas

Uma alimentação adequada após o treino é essencial para maximizar os resultados do esforço físico.

Após uma sessão de exercícios, o corpo precisa de nutrientes específicos para recuperar os músculos, repor as energias e garantir um desempenho contínuo.

A nutricionista Patricia Leite, especialista em nutrição clínica destaca que o pós-treino é uma refeição muito importante. Segundo ela "É necessário uma boa refeição, com carboidratos e proteínas, para conseguir aproveitar os efeitos do treino".

Confira receitas fáceis pós-treino

1. Smoothie de Proteína com Frutas Vermelhas

Ingredientes

1 xícara de leite de amêndoas ou outro leite de sua preferência



1 scoop de proteína em pó (preferencialmente whey ou vegetal)



1/2 xícara de frutas vermelhas congeladas (morango, framboesa, amora)



1 banana



1 colher de sopa de chia ou linhaça



Gelo a gosto

Modo de Preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Ajuste a consistência conforme sua preferência, adicionando mais leite ou gelo se necessário. Sirva imediatamente.

2. Omelete de Espinafre e Queijo Cottage

Ingredientes

3 claras de ovo e 1 ovo inteiro



1 xícara de espinafre fresco picado



2 colheres de sopa de queijo cottage



1/2 cebola pequena picada



Sal e pimenta a gosto



Azeite para untar a frigideira

Modo de Preparo

Em uma tigela, bata as claras e o ovo inteiro. Adicione o espinafre, a cebola e o queijo cottage, temperando com sal e pimenta. Aqueça uma frigideira untada com azeite e despeje a mistura. Cozinhe em fogo médio até que a omelete esteja firme. Dobre ao meio e sirva.

3. Salada de Quinoa com Frango e Abacate

Ingredientes

1 xícara de quinoa cozida



1 peito de frango grelhado e desfiado



1/2 abacate picado



1 tomate médio picado



1/4 de cebola roxa picada



Suco de 1 limão



Sal, pimenta e azeite a gosto

Modo de Preparo

Em uma tigela grande, misture a quinoa, o frango, o abacate, o tomate e a cebola roxa. Tempere com sal, pimenta, suco de limão e azeite. Misture bem e sirva.

4. Panqueca de Banana e Aveia

Ingredientes

1 banana madura

2 ovos

1/2 xícara de aveia em flocos

1 colher de chá de canela

1 colher de chá de fermento em pó

Mel ou xarope de agave a gosto (opcional)

Modo de Preparo

Amasse a banana em uma tigela e adicione os ovos, a aveia, a canela e o fermento. Misture bem. Aqueça uma frigideira antiaderente e despeje pequenas porções da massa, formando panquecas. Cozinhe até que fiquem douradas dos dois lados. Sirva com mel ou xarope de agave, se desejar.

5. Iogurte Grego com Mel e Nozes

Ingredientes

1 pote de iogurte grego natural



1 colher de sopa de mel



2 colheres de sopa de nozes picadas



1/2 xícara de frutas frescas (morango, mirtilo, kiwi)

Modo de Preparo

Em uma tigela, coloque o iogurte grego e adicione o mel, as nozes e as frutas frescas. Misture delicadamente e sirva.