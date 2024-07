Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Essa receita de bolo de banana light sem açúcar e sem farinha é uma opção prática, saborosa e nutritiva para qualquer momento do dia

Se você está buscando uma opção de sobremesa saudável e deliciosa, o bolo de banana light sem açúcar e sem farinha é a escolha perfeita.

Além de ser uma excelente alternativa para quem deseja manter uma alimentação equilibrada, essa receita é fácil de fazer e cheia de nutrientes benéficos para a saúde.

A banana é uma fruta rica em fibras, vitaminas e minerais, como potássio e vitamina B6, que ajudam no bom funcionamento do organismo.

Além disso, a ausência de açúcar e farinha torna esse bolo uma opção ideal para quem deseja evitar picos de glicemia e manter uma dieta mais leve.

Bolo de banana light sem açúcar e sem farinha

Ingredientes



Para preparar essa deliciosa, você vai precisar de:

3 ovos



1/4 de xícara de óleo



4 bananas maduras



1/2 xícara de uvas passas



2 xícaras de aveia em flocos



1 colher de sopa de fermento em pó



1 colher de chá de canela em pó



Preparo

Comece batendo no liquidificador os ovos, o óleo, as bananas e as uvas passas até obter uma mistura homogênea.

Em uma tigela à parte, misture a aveia, o fermento e a canela. Em seguida, incorpore a mistura do liquidificador aos ingredientes secos, mexendo bem até formar uma massa uniforme.

Despeje a massa em uma assadeira untada e asse em forno médio (180°C) por aproximadamente 30 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque.

Benefícios do bolo de banana light



Este bolo é uma excelente opção para quem busca uma sobremesa saborosa e saudável. A combinação de banana, uvas passas e aveia oferece uma boa dose de fibras, que ajudam na digestão e promovem a sensação de saciedade.

A canela, por sua vez, possui propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue.

Além disso, a ausência de açúcar refinado e farinha branca faz com que essa receita seja menos calórica e mais nutritiva, tornando-se uma excelente escolha para quem deseja perder peso ou manter uma dieta equilibrada sem abrir mão do sabor.

Gostou dess receita de bolo de banana fit? Compartilhe com quem também pode se interessar!

Fonte: Tudo Gostoso