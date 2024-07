Lasanha de beringela fit: receita rápida e com poucos ingredientes!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Se você está procurando uma opção gostosa e saudável para alguma das suas refeições, a lasanha de berinjela fit é a escolha perfeita!

Essa receita oferece inúmeros benefícios nutricionais - a berinjela é um alimento versátil, com baixo teor calórico e rico em fibras, ajudando na sensação de saciedade e no bom funcionamento do intestino.

Além disso, é fonte de vitaminas e minerais essenciais, como vitaminas do complexo B, vitamina C e potássio.

Vamos colocar a mão na massa?!

INGREDIENTES:

2 berinjelas de tamanho médio

1 cebola picada em cubinhos



3 dentes de alho amassados



Molho de tomate



200 gramas de mussarela light fatiada



Azeite



Sal e pimenta a gosto



Queijo parmesão ralado para gratinar

MODO DE PREPARO:

Passo 1:

Lave bem as berinjelas e fatie-as com a casca no sentido do comprimento, em fatias finas, tomando cuidado para não rasgá-las. Reserve.

Passo 2:

Em uma panela grande, coloque uma colher de azeite, o alho e a cebola e refogue. Após dourar, adicione o molho de tomate, tempere com sal e pimenta e deixe ferver.

Passo 3:

Quando o molho começar a ferver, coloque as fatias de berinjela para cozinhar levemente. Coloque-as de modo que não dobrem, apenas para amaciar. Não cozinhe muito, pois ainda irão ao forno.

MONTAGEM:

Forre o fundo de uma assadeira com um pouco do molho, e em seguida coloque as fatias de berinjela. Há a opção de empanar as fatias à milanesa, mas não é necessário. Elas substituirão a massa tradicional. Após colocar as fatias de berinjela, adicione uma camada de molho e cubra com fatias de queijo. Repita as camadas quantas vezes for necessário. A última camada deve ser finalizada com queijo parmesão ralado para gratinar. Leve ao forno pré-aquecido até que o queijo fique dourado. É possível terminar de cozinhar a lasanha no microondas, mas o efeito gratinado não fica tão bom quanto no forno convencional.

Agora é só aproveitar! Compartilhe essa receita com amigos e familiares.