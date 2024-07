Pão de queijo de frigideira: aprenda receita prática para o dia a dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No café da manhã ou no lanche da tarde, o pão de queijo de frigideira é uma ótima opção para seus momentos de desejo. Com ingredientes simples e em poucos minutos, você consegue prepará-lo!

Além disso, inseri-lo na dieta pode ser uma ótima escolha, afinal, é uma opção relativamente leve para ser consumida ao longo do dia.

Contudo, é importante considerar o equilíbrio com outras fontes de nutrientes, para garantir uma alimentação completa e variada.



Vamos colocar a mão na massa?!

INGREDIENTES:

1/3 xícara de queijo parmesão ralado

1 ovo

1/3 xícara de leite

2 colheres de sopa de óleo neutro (soja, girassol ou milho)

1 xícara de polvilho doce

Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Passo 1:

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea.

Passo 2:

Aqueça uma frigideira antiaderente e despeje parte da massa, como se estivesse fazendo uma panqueca. Frite até que as bordas fiquem douradas.

Passo 3:

Repita o processo até acabar a massa.

Passo 4:

Servir e aproveitar seu pão de queijo de frigideira quentinho!



DICAS:

Substitua o polvilho doce por polvilho azedo ou goma de tapioca para variações no sabor.

Experimente usar outros queijos como canastra, emmental ou gouda para uma versão ainda mais especial.

Para uma experiência gourmet, sirva com cream cheese ou acompanhe com fatias de queijo branco e goiabada cremosa.

Experimente e compartilhe essa receita prática com amigos e familiares!