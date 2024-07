Pimentas picantes fazem bem ao coração? Saiba o que diz a ciência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estudos recentes conduzidos por instituições acadêmicas de renome revelaram uma possível conexão entre o consumo de pimentas picantes e uma maior longevidade.

Pesquisadores da Larner College of Medicine da Universidade de Vermont e da Universidade de Harvard observaram uma redução significativa na mortalidade entre aqueles que incluem esses alimentos em suas dietas.

Saiba o que dizem as pesquisas

De acordo com informações do jornal Gazeta Brasil, um estudo publicado no PLoS ONE, realizado pela Larner College of Medicine, analisou dados de mais de 16.000 americanos ao longo de até 23 anos.

Os resultados indicaram que o consumo regular de pimentas vermelhas picantes está associado a uma redução de 13% na mortalidade total.

Os pesquisadores destacaram a capsaicina, componente principal das pimentas picantes, como um possível mecanismo por trás desses benefícios.

Eles sugerem que a capsaicina pode influenciar mecanismos celulares que ajudam a prevenir a obesidade, melhorar o fluxo sanguíneo coronário e possuir propriedades antimicrobianas, além de potencialmente afetar a microbiota intestinal.

Faz bem ao coração?

Outro estudo da Universidade de Harvard, publicado no Journal of the American College of Cardiology, examinou mais de 22.000 pessoas no sul da Itália ao longo de oito anos.

Os resultados mostraram que aqueles que consumiam pimentas picantes mais de quatro vezes por semana tinham cerca de um terço menos de risco de morrer por doenças cardíacas em comparação com os consumidores menos frequentes.

São necessários mais testes

Embora promissores, os pesquisadores ressaltam que esses achados são observacionais e não estabelecem uma relação causal direta entre o consumo de pimentas picantes e os benefícios para a saúde.

São necessárias mais pesquisas, incluindo ensaios clínicos, para entender melhor esses efeitos e determinar diretrizes precisas de consumo.

Em conclusão, enquanto adicionar pimentas picantes à dieta pode oferecer benefícios potenciais, é importante complementar isso com um estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação equilibrada, exercício regular e manutenção de peso adequado.

