Lasanha de abobrinha com carne moída - receita prática, com poucos ingredientes

Se tem uma coisa boa, é poder desfrutar de uma refeição deliciosa e, em simultâneo, cuidar da saúde.

A lasanha de abobrinha com carne moída é rica em proteínas, vitaminas e minerais, o que faz dela ainda mais atrativa. Afinal, dessa forma pode ser inserida como uma opção de prato dentro da sua dieta.

Caso você seja vegetariano, pode fazer a substituição do recheio. Deixamos algumas sugestões no texto abaixo, confira o passo a passo e aproveite!

Vamos colocar a mão na massa?!

Receita de lasanha de abobrinha com carne moída

Ingredientes:

500 gramas de carne moída



Azeite a gosto



1 cebola grande cortada em cubinhos



2 dentes de alho amassados



Sal e pimenta-do-reino a gosto



2 latas de tomate pelado ou molho de tomate pronto (cerca de 500 gramas)



Folhas de manjericão



2 abobrinhas



350 gramas de queijo mussarela ralado



1/2 xícara de chá de queijo parmesão (70 gramas)

Modo de Preparo:

Preparo da carne moída:

Passo 1:

Em uma panela média, refogue a carne moída sem usar azeite. Cozinhe até que toda a água evapore.

Passo 2:

Adicione a cebola, o azeite e o alho. Misture bem e refogue até que os temperos estejam bem incorporados à carne.



Passo 3:

Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto. Mexa bem. Acrescente o tomate pelado, misture bem e deixe cozinhar por 20 a 30 minutos, até obter um molho espesso.



Passo 4:

Se o molho estiver muito ácido, adicione metade de uma cenoura para cozinhar junto. Coloque as folhas de manjericão por cima e reserve a carne moída.



Preparo das abobrinhas:

Passo 1:

Corte as pontas das abobrinhas e fatie-as no sentido do comprimento (verticalmente).



Passo 2:

Em uma frigideira média, coloque um fio de azeite e disponha as fatias de abobrinha lado a lado.

Passo 3:

Quando um lado estiver dourado, vire as fatias para dourar o outro lado também.

Montagem:

Passo 1:

Em uma travessa, regue com um pouco de azeite e faça uma camada de carne moída.



Passo 2:

Por cima, coloque uma camada das fatias de abobrinha douradas.



Passo 3:

Acrescente mais uma camada de carne moída, salpique queijo mussarela ralado por cima e adicione outra camada de abobrinha. Repita o processo até completar a forma.



Passo 4:

Finalize com uma camada de queijo mussarela e parmesão ralado; leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 minutos.

Dicas:

- Para uma versão vegetariana, substitua a carne moída por lentilhas ou soja texturizada.



- Sugestão de acompanhamentos: sirva a lasanha com uma salada verde fresca ou um arroz integral.

- Adicione uma pitada de noz-moscada no molho de carne para um sabor ainda mais saboroso.

Pronto! Sua deliciosa lasanha de abobrinha com carne moída está pronta para ser saboreada. Aproveite esse prato que une o melhor dos dois mundos: saúde e sabor!

