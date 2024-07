Cardio ou musculação para queimar gordura? Confira o que diz especialista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quando o objetivo é perder peso, uma dúvida comum é sobre qual tipo de exercício é mais eficaz: cardio ou musculação?

Essa questão é frequente entre aqueles que buscam emagrecimento e melhora na saúde.

A verdade é que ambos os tipos de exercícios têm seus benefícios e, segundo especialistas, a combinação de ambos pode ser a chave para um emagrecimento eficiente e sustentável.

Benefícios do Cardio

Queima de gordura acentuada

O cardio, abreviação de exercícios cardiovasculares, inclui atividades como correr, nadar, andar de bicicleta e dançar.

Esses exercícios são conhecidos por sua capacidade de queimar calorias rapidamente, sendo uma escolha popular para quem deseja perder peso.

O preparador físico Márcio Atalla, em colaboração ao Portal O Globo, destacou que o cardio é “sem dúvidas” o exercício que mais queima gordura.

A razão por trás disso é a elevação do ritmo cardíaco, que aumenta o gasto energético e, consequentemente, a queima de gordura.

Saúde cardiovascular

Além da queima de gordura, o cardio melhora a saúde cardiovascular, fortalecendo o coração e os pulmões.

Isso resulta em um aumento da resistência e da capacidade aeróbica, permitindo que o corpo se torne mais eficiente na utilização de oxigênio.

Musculação

Aumento da massa muscular

Por outro lado, a musculação, que envolve o levantamento de pesos e exercícios de resistência, é crucial para o desenvolvimento muscular.

O aumento da massa muscular não só melhora a força e a definição corporal, mas também eleva o metabolismo basal.

Isso significa que, mesmo em repouso, o corpo de uma pessoa com mais músculos queima mais calorias do que o corpo de uma pessoa com menos músculos.

Redução da gordura corporal

A musculação contribui diretamente para a redução da gordura corporal.

À medida que os músculos se desenvolvem, eles consomem energia, ajudando a eliminar o excesso de gordura.

A melhor opção para quem quer emagrecer

O cenário ideal para quem busca emagrecimento é combinar musculação com cardio.

Enquanto o cardio é eficaz para a queima rápida de calorias, a musculação é essencial para manter o metabolismo acelerado e garantir a preservação da massa muscular.

A sinergia entre esses exercícios permite um emagrecimento mais eficiente e sustentável.

