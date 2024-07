Chá de cacau: confira receita que diminui ansiedade e te faz dormir melhor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nos últimos anos, o interesse por alternativas naturais para melhorar a qualidade do sono e reduzir a ansiedade tem crescido significativamente.

Entre as opções que ganham destaque está o chá de cacau, uma bebida não apenas saborosa, mas também conhecida por seus potenciais benefícios para o bem-estar mental.

O Potencial do Cacau para o Bem-Estar

O cacau, base para o chocolate, é rico em compostos antioxidantes e teobromina, substâncias que não apenas conferem sabor, mas também têm sido estudadas por seus efeitos positivos sobre o humor e a saúde mental.

Ao ser utilizado na forma de chá, esses benefícios se potencializam, proporcionando uma experiência sensorial relaxante e terapêutica.

De acordo com informações da Rede de Saúde Vitat, alguns do principais benefícios do chá desta fruta são:

Contribui no tratamento de asma



Melhora a saúde do coração



Combate os sintomas de depressão e ansiedade



Melhora a atenção

Receita

Para preparar um chá de cacau que promova relaxamento e melhore a qualidade do sono, você precisará de poucos ingredientes acessíveis e uma simples técnica de infusão. Confira abaixo receita indicada pela rede de saúde.

Ingredientes

1 litro de água



10 g de nibs de cacau (ou 10 a 20 g de cascas)

Modo de preparo

Coloque a água para ferver e desligue o fogo durante a borbulha Junte o ingrediente, tampe e deixe repousar por 10 minutos Após o tempo de infusão, coe o líquido e sirva à vontade

Por fim, para quem busca variações do chá de cacau, é possível combinar especiarias, erva doce, camomila ou capim-limão. Além disso, o hortelã é uma boa pedida para consumir a bebida gelada.

