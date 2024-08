Aprenda bebida coreana que emagrece e faz "detox" no corpo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A busca por uma vida mais saudável leva muitas pessoas a explorar diferentes culturas e tradições em busca de soluções naturais e eficazes para o bem-estar.

Uma dessas descobertas é uma bebida coreana que promete não apenas ajudar na perda de peso, mas também desintoxicar o corpo.

Esta bebida tem ganhado destaque por seus benefícios à saúde e fácil preparo.

Receita

De acordo com a nutricionista Patricia Leite, especialista em nutrição clínica, que divulgou a receita em seu canal do Youtube, “Esse chá é uma adaptação de um chá coreano que é muito utilizado para emagrecer, desinchar e excretar o excesso de sódio do corpo”.

A combinação dos ingredientes potencializa os efeitos desejados, oferecendo uma bebida que não só hidrata, mas também contribui para a perda de peso e a desintoxicação do organismo.

Ingredientes

1.5 litro de água fria



500ml de água fervendo



1 limão



1 pedaço de gengibre de aproximadamente 5 cm



1 colher de sopa de ginseng (pode substituir por chá verde se preferir)



1 colher de sopa de mel



3 ameixas secas

Modo de preparo

Coloque a água para ferver.



Na água quente, adicione o limão cortado em rodelas, o gengibre fatiado, as ameixas secas e o ginseng (ou chá verde).



Acrescente o mel para adoçar e misture bem.



Reserve a mistura e deixe descansar por 15 minutos.



Coe a bebida e transfira a mistura para uma garrafa, completando com a água fria

>> Suco de beterraba para aumentar a força muscular: Veja receita fácil e rápida para ganhar força



Benefícios da bebida coreana

Essa bebida combina ingredientes conhecidos por suas propriedades desintoxicantes e emagrecedoras.

O limão é um poderoso diurético natural que ajuda a eliminar toxinas, enquanto o gengibre é famoso por suas propriedades anti-inflamatórias e termogênicas, que podem acelerar o metabolismo.

O ginseng, um tradicional ingrediente da medicina oriental, é conhecido por aumentar a energia e a vitalidade.

A especialista destaca que "Caso você não encontre o ginseng na sua cidade, você pode substituir por chá verde".

As ameixas secas, além de fornecerem um sabor adocicado, são ricas em fibras que auxiliam na digestão.

Juntos, esses ingredientes formam uma bebida que pode complementar uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.

Como incorporar na rotina

A nutricionista indica tomar antes ou depois das refeições. Além disso, o indicado é manter por no máximo 2 dias na geladeira.

Para obter os melhores resultados, é essencial incorporar a bebida em uma rotina de hábitos saudáveis.

Além de consumi-la ao longo do dia, é recomendável manter uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes e proteínas magras, além de praticar atividades físicas regularmente.

CONFIRA NO YOUTUBE: