Como emagrecer após os 45? Abandone esses 10 hábitos

A busca por emagrecimento após os 45 anos pode ser desafiadora, mas adotar hábitos saudáveis é essencial para alcançar e manter um peso saudável.

Nesta fase da vida, o metabolismo tende a desacelerar e as necessidades nutricionais podem mudar.

Portanto, além de adotar um plano de dieta e exercícios adequado, é fundamental revisar e modificar certos comportamentos que podem estar prejudicando os esforços para emagrecer.

Lembre-se de que a mudança de comportamento é um processo gradual, e cada pequeno ajuste pode fazer uma grande diferença na jornada para um peso saudável.

O que fazer para emagrecer após os 45?

A endocrinologista Vânia Assaly, em entrevista ao Portal Viver Bem Uol, enfatiza que a manutenção de hábitos saudáveis vai além da simples perda de peso.

Segundo ela, “nada adianta” reduzir o apetite com medicações se não houver uma mudança nos hábitos diários.

Veja abaixo os hábitos que devem ser evitados.

1. Estresse em excesso

O estresse crônico é um dos maiores vilões quando se trata de emagrecimento e bem-estar.

Quando o corpo está constantemente sob pressão, ele libera cortisol, um hormônio que pode aumentar o apetite e levar ao armazenamento de gordura, principalmente na região abdominal.

Técnicas de manejo do estresse, como meditação, exercícios físicos regulares e práticas de relaxamento, são cruciais para manter o equilíbrio hormonal e facilitar a perda de peso.

2. Comer tarde da noite

Comer tarde da noite pode interferir na qualidade do sono e no metabolismo.

Refeições tardias estão associadas a um aumento no risco de obesidade e problemas metabólicos.

O ideal é que as refeições sejam realizadas pelo menos duas a três horas antes de dormir, permitindo que o corpo tenha tempo suficiente para digerir os alimentos e não sobrecarregar o sistema digestivo durante o período de descanso.

3. Dormir mal

A qualidade do sono é vital para o emagrecimento e para a saúde geral.

Dormir mal pode afetar negativamente o metabolismo, aumentar o apetite e reduzir a capacidade do corpo de queimar calorias.

Estabelecer uma rotina de sono regular, com pelo menos 7 a 8 horas de descanso por noite, é essencial para apoiar a perda de peso.

4. Pular refeições

Pular refeições pode parecer uma estratégia eficaz para reduzir calorias, mas, na realidade, pode levar a um aumento da fome e a escolhas alimentares inadequadas posteriormente.

Quando as refeições são puladas, o metabolismo pode desacelerar, e o corpo tende a compensar com um consumo excessivo de alimentos nas refeições seguintes.

Manter uma alimentação equilibrada e frequente ajuda a estabilizar o nível de açúcar no sangue e a evitar picos de fome.

5. Consumir álcool em excesso

O consumo excessivo de álcool pode ser um obstáculo significativo para o emagrecimento.

As bebidas alcoólicas são ricas em calorias vazias e podem estimular o apetite, levando ao consumo excessivo de alimentos.

Além disso, o álcool pode prejudicar o metabolismo e a capacidade do corpo de queimar gordura.

6. Beber pouca água

A hidratação é um componente fundamental para a saúde e o emagrecimento.

A água desempenha um papel crucial no metabolismo e na digestão, além de ajudar a controlar o apetite.

Beber pouca água pode levar à desidratação, o que pode ser confundido com fome e resultar em excessos alimentares.

7. Não planejar a alimentação

O planejamento das refeições é essencial para garantir uma alimentação equilibrada e evitar escolhas alimentares impulsivas.

Sem um plano, é fácil recorrer a opções menos saudáveis em momentos de fome ou pressa.

Investir tempo no planejamento das refeições e lanches pode ajudar a garantir que se mantenha dentro das metas nutricionais e a evitar o consumo excessivo de calorias.

8. Não ler rótulos de alimentos processados

Os alimentos processados frequentemente contêm ingredientes ocultos, como açúcares e gorduras adicionadas, que podem sabotar os esforços para emagrecer.

Ler os rótulos dos alimentos é uma prática essencial para fazer escolhas informadas e evitar produtos que podem ser prejudiciais à saúde.

9. Não fazer musculação

A musculação é uma parte importante de qualquer programa de emagrecimento, especialmente após os 45 anos.

Ela ajuda a construir e manter a massa muscular, o que, por sua vez, aumenta a taxa metabólica basal e facilita a queima de calorias.

10. Comer a refeição com pressa

Comer rapidamente pode levar a uma má digestão e ao consumo excessivo de calorias.

Quando se come com pressa, o corpo não tem tempo suficiente para sinalizar a sensação de saciedade, o que pode resultar em comer mais do que o necessário.

Fazer as refeições de maneira tranquila, mastigando bem os alimentos e prestando atenção aos sinais de saciedade, pode ajudar a evitar o consumo excessivo e melhorar a digestão.