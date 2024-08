Leg press 45: entenda como fazer exercício corretamente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O leg press 45° é um dos exercícios mais populares nas academias, especialmente entre aqueles que buscam fortalecer e desenvolver a musculatura das pernas.

Este exercício oferece uma forma eficiente e segura de trabalhar grandes grupos musculares, sendo ideal tanto para iniciantes quanto para atletas avançados.

No entanto, para obter todos os benefícios e evitar lesões, é essencial entender como realizar o leg press 45° corretamente.

Benefícios do exercício

O leg press 45° oferece vários benefícios para quem o pratica regularmente.

De acordo com informações do Portal Terra, para Ebenezer Samuel, especialista certificado em Força e Condicionamento e diretor de fitness da revista Men's Health dos Estados Unidos, os principais benefícios do leg press 45° incluem:

Uso de Pesos Elevados

Este exercício permite que você utilize pesos mais elevados em comparação com outros exercícios de pernas, como o agachamento.

Redução do Estresse no Sistema Nervoso Central

O leg press 45° é menos estressante para o sistema nervoso central do que exercícios compostos como o levantamento terra.

Adequado para Iniciantes

Por ser um exercício guiado e proporcionar maior estabilidade, o leg press 45° é especialmente adequado para iniciantes.

Como fazer o leg press 45° corretamente

Para começar, sente-se no equipamento com as costas completamente apoiadas no encosto e os pés posicionados na plataforma, separados na largura dos ombros.

Certifique-se de que os joelhos estejam ligeiramente flexionados e alinhados com os pés, evitando que se movam para dentro ou para fora durante o movimento.

Empurre a plataforma com os pés, estendendo as pernas até que estejam quase retas, mas sem travar os joelhos.

Mantenha o controle do movimento em todo o percurso, tanto na subida quanto na descida.

Retorne à posição inicial lentamente, flexionando os joelhos até que formem um ângulo de 90 graus. Repita o movimento conforme a quantidade de repetições planejada em sua série.

Dicas para evitar erros comuns

Não Travar os Joelhos

Evite estender completamente as pernas ao ponto de travar os joelhos. Isso pode causar lesões nas articulações e reduzir a eficácia do exercício.

Controle do Movimento

Mantenha sempre o controle durante todo o movimento, tanto na fase concêntrica (subida) quanto na excêntrica (descida). Movimentos rápidos e descontrolados podem aumentar o risco de lesões.

Postura Correta

Mantenha as costas totalmente apoiadas no encosto e evite levantar os quadris durante o exercício. Uma postura correta é essencial para prevenir lesões na coluna e maximizar os benefícios do leg press.

