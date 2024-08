5 sobremesas de amendoim low carb: veja as receitas doces deliciosas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O amendoim é um ingrediente versátil e delicioso, perfeito para quem segue uma dieta low carb.

Rico em proteínas, gorduras saudáveis e fibras, ele pode ser utilizado em várias receitas de sobremesas que são tanto saborosas quanto nutritivas.

A seguir, estão cinco receitas de sobremesas de amendoim low carb que vão te encantar:

1- Pudim de Amendoim Low Carb

Ingredientes:

1 xícara de amendoim torrado e moído



1 lata de creme de leite sem soro



1/2 xícara de leite de coco



1/4 xícara de adoçante natural



3 ovos



1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea.

Despeje a mistura em uma forma de pudim untada.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 45 minutos, ou até que o pudim esteja firme.

Deixe esfriar e leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.

2- Brigadeiro de Amendoim Low Carb

Ingredientes:

1 xícara de pasta de amendoim sem açúcar



2 colheres de sopa de manteiga



1/2 xícara de adoçante em pó



1 colher de sopa de cacau em pó



1/4 xícara de creme de leite

Modo de Preparo:

Em uma panela, derreta a manteiga e adicione a pasta de amendoim.

Acrescente o adoçante e o cacau, mexendo bem.

Adicione o creme de leite e cozinhe até a mistura desgrudar do fundo da panela.

Deixe esfriar, faça bolinhas e passe no amendoim triturado para decorar.

3- Bolo de Amendoim Low Carb

Ingredientes:

1 xícara de farinha de amendoim



1/2 xícara de farinha de coco



4 ovos



1/2 xícara de óleo de coco



1/2 xícara de adoçante



1/2 xícara de leite de amêndoas



1 colher de chá de fermento em pó

Modo de Preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C e unte uma forma de bolo.

Bata os ovos, o óleo de coco e o adoçante até obter uma mistura cremosa.

Adicione as farinhas, o leite de amêndoas e misture bem.

Por último, incorpore o fermento.

Despeje a massa na forma e asse por cerca de 30 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque.

4- Cookies de Amendoim Low Carb

Ingredientes:

1 xícara de amendoim moído



1/2 xícara de farinha de amêndoas



1/4 xícara de adoçante



1 ovo



1 colher de chá de essência de baunilha



1/2 colher de chá de fermento em pó

Modo de Preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C e forre uma assadeira com papel manteiga.

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea.

Faça bolinhas com a massa e achate-as para formar os cookies.

Coloque os cookies na assadeira e asse por 12-15 minutos, ou até que estejam dourados nas bordas.

5- Sorvete de Amendoim Low Carb

Ingredientes:

2 xícaras de creme de leite fresco



1 xícara de pasta de amendoim sem açúcar



1/2 xícara de adoçante



1 colher de chá de essência de baunilha



1/4 xícara de amendoim triturado para decorar

Modo de Preparo:

Bata o creme de leite até obter picos firmes.

Em outra tigela, misture a pasta de amendoim, o adoçante e a essência de baunilha.

Incorpore delicadamente o creme de leite batido à mistura de amendoim.

Despeje em um recipiente e leve ao congelador por pelo menos 4 horas.

Na hora de servir, decore com o amendoim triturado.

