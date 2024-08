Conheça os 5 exercícios mais efetivos para pernas tonificadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tonificar as pernas é um objetivo comum tanto para quem frequenta academias quanto para quem prefere se exercitar em casa.

A combinação certa de exercícios pode ajudar a fortalecer, esculpir e definir os músculos das pernas.

Abaixo, estão cinco dos exercícios mais eficazes para alcançar pernas tonificadas.

Entenda os 5 exercícios físicos mais efetivos para pernas tonificadas

Com as informações vindas do portal Eu Atleta, em entrevista com o personal trainer Lincoln Cavalcante, os exercícios para tonificação são:

1- Agachamento

Como Fazer:

Fique de pé com os pés afastados na largura dos ombros.

Flexione os joelhos e desça os quadris como se fosse sentar em uma cadeira, mantendo o peito erguido e o abdômen contraído.

Desça até que suas coxas estejam paralelas ao chão.

Volte à posição inicial, estendendo os quadris e joelhos.

Benefícios:

Trabalha quadríceps, glúteos, isquiotibiais e core.



Melhora a força funcional e a estabilidade.

2- Avanço (Lunge)

Como Fazer:

Fique de pé com os pés juntos.

Dê um passo à frente com uma perna e abaixe o corpo até que ambos os joelhos estejam dobrados em ângulos de 90 graus.

Volte à posição inicial empurrando o calcanhar da perna avançada.

Repita com a outra perna.

Benefícios:

Trabalha quadríceps, glúteos, isquiotibiais e panturrilhas.

Melhora o equilíbrio e a coordenação.

3- Levantamento Terra (Deadlift)

Como Fazer:

Fique de pé com os pés na largura dos quadris e segure um haltere ou barra em frente às coxas.

Mantenha as costas retas e os joelhos ligeiramente flexionados enquanto você dobra os quadris e abaixa o peso até a altura dos tornozelos.

Levante-se novamente, estendendo os quadris e joelhos, até ficar de pé.

Benefícios:

Fortalece glúteos, isquiotibiais, quadríceps e core.



Melhora a força da cadeia posterior e a postura.

4- Leg Press

Como Fazer:

Sente-se na máquina de leg press com os pés na plataforma, afastados na largura dos ombros.

Pressione a plataforma para liberá-la e, em seguida, abaixe-a lentamente até que seus joelhos formem um ângulo de 90 graus.

Empurre a plataforma de volta à posição inicial.

Benefícios:

Trabalha quadríceps, glúteos e panturrilhas.



Permite a utilização de cargas mais pesadas, aumentando a força e a massa muscular.

5- Stiff Leg Deadlift

Como Fazer:

Fique de pé com os pés na largura dos quadris, segurando um haltere ou barra em frente às coxas.

Mantenha as pernas quase retas e dobre os quadris para abaixar o peso em direção ao chão.

Levante-se novamente, estendendo os quadris, até ficar de pé.

Benefícios:

Fortalece glúteos, isquiotibiais e core.



Melhora a flexibilidade dos isquiotibiais e a força da cadeia posterior.

