Prancha é indicado por Harvard: aprenda 3 versões do exercício

A prancha é um exercício versátil e altamente eficiente para fortalecer o core.Uma boa opção é incorporar as diversas variações de prancha na rotina!

A prancha é um dos exercícios mais eficazes e completos para o fortalecimento do core, e recentemente ganhou ainda mais credibilidade com um estudo da Universidade de Harvard.

O core, ou núcleo, é o conjunto de músculos que envolve a região central do corpo, incluindo abdominais, dorsais, pélvicos e outros.

Esses músculos são essenciais para a estabilidade, equilíbrio e movimentos diários.

Um core fortalecido não só melhora a postura, como também previne lesões e dores nas costas.

Estudo de Harvard atesta eficácia das pranchas

De acordo com informações do Portal Terra, o artigo de Harvard destaca que os exercícios de prancha são superiores aos abdominais tradicionais, oferecendo benefícios mais amplos para a saúde e funcionalidade do corpo.

A pesquisa afirma que "Um bom treino para o core com exercícios de prancha ajuda a fortalecer todo o conjunto de músculos centrais que você usa todos os dias, deixando você com um corpo mais forte e equilibrado".

Conheça 3 versões do exercício

1. Prancha tradicional

A prancha tradicional é a base para todas as outras variações.

Deite-se de bruços no chão.



Apoie-se nos antebraços e nos dedos dos pés, levantando o corpo do chão.



Mantenha o corpo em uma linha reta, dos calcanhares até a cabeça.



Contraia o abdômen e segure a posição por 30 segundos a um minuto.

2. Prancha lateral



A prancha lateral foca nos músculos oblíquos e é excelente para aumentar a estabilidade lateral do corpo.

Deite-se de lado com as pernas estendidas.



Apoie-se no antebraço, levantando o corpo do chão.



Mantenha o corpo em linha reta, da cabeça aos pés.



Contraia o abdômen e segure a posição por 30 segundos a um minuto de cada lado.

3. Prancha com elevação de perna

Para aumentar a intensidade da prancha tradicional, a elevação de perna é uma excelente opção. Este exercício trabalha não só o core, mas também os glúteos e os músculos das pernas.

Assuma a posição da prancha tradicional.



Levante uma perna do chão, mantendo-a estendida.



Segure por alguns segundos e retorne à posição inicial.



Repita com a outra perna.



