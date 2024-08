Cardologista revela quais são os 4 alimentos perfeitos para o seu café da manhã

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um café da manhã saudável é crucial para começar o dia com energia e promover uma boa saúde cardiovascular.

De acordo com cardiologistas, certos alimentos são especialmente benéficos para o coração e o bem-estar geral.

A seguir, estão quatro alimentos que são perfeitos para incluir no seu café da manhã, ajudando a manter a saúde do coração e a fornecer uma nutrição balanceada.

De acordo com o portal Tudo Gostoso, em entrevista com a especialista em saúde pública, Susan Cheng, as melhores opções de café da manhã no Brasil são:

1- Aveia

Benefícios:

Fonte de Fibras Solúveis: A aveia é rica em beta-glucanas, um tipo de fibra solúvel que ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL ("ruim") no sangue. Isso pode diminuir o risco de doenças cardíacas.



Controle de Açúcar no Sangue: As fibras ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, prevenindo picos de glicose e fornecendo energia sustentável.



Saciedade: A aveia promove a sensação de saciedade, ajudando a controlar o apetite e evitar excessos durante o dia.

Como Incluir no Café da Manhã:

Prepare um mingau de aveia com frutas e nozes, ou adicione aveia a smoothies e iogurtes.

2- Frutas

Benefícios:

Ricas em Antioxidantes: Frutas como maçãs, bananas, berries e laranjas são ricas em antioxidantes, vitaminas e minerais que protegem o coração e fortalecem o sistema imunológico.



Fibra: As frutas também são uma excelente fonte de fibras, que ajudam na digestão e na regulação dos níveis de colesterol.



Baixo Índice Glicêmico: Muitas frutas têm baixo índice glicêmico, ajudando a controlar o nível de açúcar no sangue.

Como Incluir no Café da Manhã:

Adicione frutas frescas a cereais, iogurtes, ou prepare um smoothie de frutas. Optar por uma variedade de cores e tipos maximiza os benefícios nutricionais.

3- Pão Integral

Benefícios:

Fibra Adicional: O pão integral é feito com grãos inteiros, preservando a fibra e os nutrientes. A fibra ajuda na digestão e no controle do colesterol.



Vitaminas e Minerais: Contém vitaminas do complexo B e minerais como ferro e magnésio, essenciais para a saúde cardiovascular e a produção de energia.



Liberação Lenta de Energia: O pão integral tem uma liberação lenta de energia, ajudando a manter os níveis de glicose estáveis.

Como Incluir no Café da Manhã:

Consuma o pão integral com abacate, ovos mexidos, ou como base para sanduíches saudáveis.

4- Vegetais

Benefícios:

Nutrientes Essenciais: Vegetais são ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes que são essenciais para a saúde geral. Espinafre, tomate e pimentões são ótimos exemplos.



Baixo em Calorias e Gorduras: São baixos em calorias e gorduras, tornando-os uma opção ideal para quem deseja manter um peso saudável e proteger o coração.



Fibra: A fibra encontrada em vegetais ajuda a regular o trânsito intestinal e a promover a saciedade.

Como Incluir no Café da Manhã:

Adicione vegetais ao omelete, prepare uma omelete de claras com espinafre, ou faça um smoothie verde com vegetais e frutas.

