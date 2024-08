Bolinho fit de batata-doce e frango pronto na airfryer em 20 minutos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Procurando uma opção de lanche saudável, nutritiva e fácil de preparar? Os bolinhos fit de batata-doce e frango são a escolha perfeita!

Eles são ricos em proteínas, fibras e nutrientes essenciais, ideais para quem busca manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão do sabor. E o melhor de tudo: eles assam em apenas 20 minutos na airfryer.

Vamos aprender como prepará-los a seguir.



Receita de bolinho de batata-doce de frango

Ingredientes



1 peito de frango pequeno (500 g)



2 batatas-doce médias (500 g)



1 cebola média picada



3 dentes de alho picados



1/2 pimentão picado



1 ovo



Sal rosa (ou sal comum) a gosto



Pimenta caiena a gosto



Farinha de linhaça para empanar

Modo de preparo

Comece descascando e cozinhando as batatas-doce até que estejam bem moles. Isso facilitará o processo de amassá-las posteriormente. Cozinhe o peito de frango até que esteja bem cozido. Depois, desfie o frango e misture com a cebola, o alho, o pimentão, o sal e a pimenta caiena. Se preferir, você pode processar todos esses ingredientes juntos, exceto o ovo, para garantir uma mistura bem homogênea. Em uma tigela grande, amasse as batatas-doce cozidas. Em seguida, adicione a mistura de frango temperado e o ovo. Misture bem até obter uma massa homogênea. Com as mãos levemente umedecidas, forme bolinhas com a massa. Passe cada bolinha na farinha de linhaça para empanar. A farinha de linhaça pode ser substituída por farinha de rosca, se preferir. Pré-aqueça a airfryer a 200°C. Coloque os bolinhos na cesta da airfryer, deixando espaço entre eles para que o ar possa circular livremente. Asse por aproximadamente 20 minutos ou até que estejam dourados e crocantes por fora.

* Se você não tiver uma airfryer, os bolinhos também podem ser assados no forno. Pré-aqueça o forno a 200°C e asse os bolinhos em uma assadeira forrada com papel manteiga por cerca de 25 a 30 minutos, virando-os na metade do tempo para garantir que assem por igual.



Leia Também Barra de proteína caseira para dar energia e impulsionar a massa muscular

Benefícios dos ingredientes



Batata-doce: Rica em fibras, vitaminas A e C, a batata-doce ajuda na saciedade e na manutenção de uma pele saudável. É uma excelente fonte de carboidratos complexos, proporcionando energia de forma sustentada.

Rica em fibras, vitaminas A e C, a batata-doce ajuda na saciedade e na manutenção de uma pele saudável. É uma excelente fonte de carboidratos complexos, proporcionando energia de forma sustentada. Frango: Uma ótima fonte de proteína magra, essencial para a construção e reparação muscular. O frango também é rico em vitaminas do complexo B, que são importantes para o metabolismo energético.

Uma ótima fonte de proteína magra, essencial para a construção e reparação muscular. O frango também é rico em vitaminas do complexo B, que são importantes para o metabolismo energético. Farinha de linhaça: Rica em fibras e ômega-3, a farinha de linhaça ajuda na digestão e na saúde cardiovascular. Também é uma excelente alternativa sem glúten para empanar.

Gostou da receita? Compartilhe com amigos e familiares.