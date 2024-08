5 exercícios para fazer em casa depois dos 40 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Manter-se ativo após os 40 anos é essencial para uma vida saudável e equilibrada.

Com o passar do tempo, nosso corpo passa por diversas mudanças, e a prática regular de exercícios físicos pode ajudar a minimizar os impactos do envelhecimento.

Exercitar-se em casa é uma opção prática e acessível, permitindo a inclusão de atividades físicas na rotina diária sem a necessidade de equipamentos sofisticados ou de deslocamento até uma academia.

Exercícios para fazer depois dos 40

Em entrevista ao Portal Metrópoles, o personal Victor Gomes destaca:

“Embora seja mais difícil fortalecer o corpo depois dos 40 anos por conta do metabolismo e dos riscos de lesão, não é impossível. Eu falo que a gente não deixa de praticar atividade física porque envelhece, a gente envelhece por deixar de praticar as atividades físicas”.

O também personal Rafael Rocha e Victor Gomes listaram alguns exercícios fáceis de serem incorporados na rotina. Confira abaixo.

1. Caminhada

A caminhada é um dos exercícios mais simples e acessíveis, ideal para qualquer faixa etária.

Para quem está começando ou deseja manter um nível de atividade física moderado, a caminhada é uma excelente escolha.

Este exercício melhora a circulação sanguínea, ajuda no controle do peso e fortalece os músculos das pernas.

2. Abdominal

O exercício abdominal é essencial para fortalecer a musculatura do core, que inclui os músculos abdominais, das costas e do quadril.

Um core fortalecido melhora a postura, reduz dores nas costas e proporciona maior estabilidade para o corpo.

3. Panturrilha em Pé

Fortalecer as panturrilhas é importante para a estabilidade dos tornozelos e para prevenir lesões.

Esse exercício também melhora a circulação sanguínea nas pernas e pode ajudar a reduzir o inchaço.

4. Flexão

A flexão é um exercício completo que fortalece o peitoral, os ombros, os tríceps e o core.

Além disso, melhora a resistência muscular e pode ser adaptado para diferentes níveis de condicionamento físico.

5. Agachamento

O agachamento é um exercício fundamental para fortalecer os músculos das pernas e glúteos, além de melhorar a mobilidade e a estabilidade do corpo.

É um movimento funcional que também auxilia nas atividades diárias.

