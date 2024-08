Pilates em casa: 5 exercícios para transformar o seu corpo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a crescente popularidade do pilates, muitas pessoas têm buscado maneiras de incorporar essa prática em suas rotinas diárias sem sair de casa.

Conhecido por fortalecer o corpo, melhorar a flexibilidade e promover o bem-estar geral, é uma excelente opção para quem deseja transformar o corpo de maneira eficiente e segura.

Como fazer pilates em casa?

A prática do pilates não exige equipamentos sofisticados, e pode ser realizada em qualquer espaço confortável da sua casa.

Contudo, para obter os melhores resultados e evitar lesões, é essencial que os exercícios sejam adaptados ao seu corpo

Como destacou a fisioterapeuta Luísa Marçal em entrevista ao Portal Terra, “é necessário e muito importante que sempre seja feita uma avaliação física [profissional], para que a aula seja montada de acordo com as necessidades e objetivos do aluno”.

Com isso em mente, veja a seguir cinco exercícios de pilates que você pode fazer em casa para transformar seu corpo.

1. Prancha com apoio nos antebraços

A prancha é um exercício clássico do Pilates que fortalece o core e melhora a estabilidade do corpo.

Para realizá-lo, posicione-se em uma superfície confortável, apoiando-se nos antebraços e nas pontas dos pés. Mantenha o corpo em linha reta, contraindo o abdômen e glúteos.

Segure essa posição por 20 a 30 segundos, e aumente gradualmente o tempo conforme seu condicionamento físico melhorar.

2. Ponte de glúteos

Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão.

Eleve os quadris até que o corpo forme uma linha reta dos ombros aos joelhos.

Contraia os glúteos ao subir e segure por alguns segundos antes de descer lentamente. Repita o movimento 10 a 15 vezes.

3. Alongamento de perna e braço opostos



Posicione-se em quatro apoios (joelhos e mãos no chão).

Estenda simultaneamente a perna direita para trás e o braço esquerdo para a frente, formando uma linha reta com o corpo.

Mantenha a posição por alguns segundos, depois retorne à posição inicial e repita com o lado oposto. Faça de 8 a 10 repetições de cada lado.

4. Roll-Up

Deite-se de costas com as pernas esticadas e os braços alongados atrás da cabeça.

Inspirando, comece a enrolar o corpo para frente, como se estivesse tentando tocar os dedos dos pés, mantendo os braços esticados.

Expire ao alcançar os pés e volte à posição inicial lentamente, desenrolando a coluna. Repita o movimento 8 a 10 vezes.

5. Swimming

Deite-se de bruços com os braços esticados à frente e as pernas alongadas para trás.

Eleve o braço direito e a perna esquerda simultaneamente, depois troque rapidamente para o lado oposto, como se estivesse nadando no ar.

Mantenha o abdômen contraído e continue alternando os lados por 20 a 30 segundos.

