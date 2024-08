Pode treinar com tênis cano baixo? Ortopedista explica desvantagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A escolha do calçado adequado para a prática de atividades físicas é crucial para garantir um treino eficiente e seguro.

No universo da musculação, o debate sobre o tipo de tênis ideal é constante, com muitos adeptos defendendo diferentes modelos e estilos.

Um ponto de destaque nesse debate é a utilização de tênis de cano baixo durante os treinos de musculação.

A importância da estabilidade na musculação

A musculação é uma atividade que exige não apenas força, mas também estabilidade e controle corporal.

Cada exercício demanda um alinhamento preciso do corpo para prevenir lesões e maximizar os benefícios do treino.

A estabilidade, especialmente nos tornozelos, é fundamental para a execução correta dos movimentos.

Tênis inadequados podem comprometer essa estabilidade, aumentando o risco de lesões.

Desvantagens

Os tênis de cano baixo, por sua natureza, oferecem menos suporte ao tornozelo.

Isso pode ser problemático durante a execução de exercícios que envolvem movimentos laterais ou carga pesada, onde o risco de torções e desequilíbrios é maior.

Outro ponto crítico é o material e a estrutura dos tênis de cano baixo. Em entrevista ao Portal SportLife, o ortopedista Dr. Marcos Cortelazo explica por que não indica o tênis de cano baixo na musculação:

"A prática de musculação exige uma maior estabilidade, especialmente do tornozelo e rigidez do material do qual o tênis é constituído. Com isso, aumenta muito a chance de traumatismos torcionais durante a prática dos exercícios com pesos e musculação. Isso pode acarretar lesões ligamentares e traumatismos, que podem agredir a cartilagem articular e até as estruturas ósseas", explica o médico.

Riscos

Lesões Ligamentares

A falta de suporte pode levar a lesões ligamentares, que são comuns em atividades que exigem estabilidade e controle do tornozelo.

Lesões como entorses podem comprometer não apenas o desempenho no treino, mas também a saúde a longo prazo.

Traumatismos e Danos à Cartilagem

Além das lesões ligamentares, o uso inadequado de tênis pode causar traumatismos que afetam a cartilagem articular e até as estruturas ósseas.

Isso ocorre porque a musculação envolve movimentos repetitivos e cargas elevadas, exigindo um calçado que absorva impactos e distribua a pressão de forma eficiente.

