Suflê de frango low carb muito fácil: sinta a cremosidade!

A cremosidade deste prato, combinada com a leveza das claras em neve, torna-o irresistível; é uma excelente escolha para uma refeição leve e saborosa

O suflê de frango low carb é uma opção deliciosa e saudável para quem deseja manter uma alimentação com baixo teor de carboidratos sem abrir mão do sabor e da cremosidade.

Este prato é perfeito para o almoço, jantar ou até mesmo um lanche mais elaborado.

Com ingredientes simples e um preparo descomplicado, você poderá desfrutar de uma refeição nutritiva e satisfatória.

Vamos aprender a fazer essa receita irresistível e entender os benefícios de optar por uma dieta low carb.

Receita completa do suflê de frango low carb cremoso e muito fácil de preparar

De acordo com o portal Bonde Gastronomia, a melhor receita do suflê low car é a seguinte:

Benefícios de uma Dieta Low Carb:

Controle de Peso:

Reduzir a ingestão de carboidratos pode ajudar no controle do peso, pois favorece a queima de gordura acumulada no corpo como fonte de energia.

Estabilidade de Níveis de Açúcar no Sangue:

Uma dieta low carb ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, o que é benéfico para pessoas com diabetes ou resistência à insulina.

Aumento da Saciedade:

Alimentos ricos em proteínas e gorduras saudáveis promovem a sensação de saciedade, reduzindo a fome e os desejos por alimentos não saudáveis.

Melhora na Saúde Metabólica:

Uma alimentação low carb pode melhorar diversos indicadores de saúde metabólica, como níveis de triglicerídeos, colesterol HDL (bom) e pressão arterial.

Receita de Suflê de Frango Low Carb

Ingredientes:

2 peitos de frango cozidos e desfiados



4 ovos (claras e gemas separadas)



1 xícara de creme de leite



1/2 xícara de queijo parmesão ralado



1/2 xícara de queijo mussarela ralado



1 cebola pequena picada



2 dentes de alho picados



1 colher de sopa de azeite de oliva



Sal e pimenta a gosto



Noz-moscada a gosto (opcional)



Cebolinha ou salsinha picada para decorar

Modo de Preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados.

Adicione o frango desfiado e tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Refogue por alguns minutos e reserve.

Em uma tigela grande, bata as gemas e misture o creme de leite, o queijo parmesão e a mussarela.

Adicione o frango refogado à mistura de gemas e queijos e misture bem.

Em outra tigela, bata as claras em neve até ficarem firmes.

Incorpore delicadamente as claras em neve à mistura de frango e gemas, usando uma espátula para não perder a leveza das claras.

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte uma forma ou ramequins individuais com um pouco de azeite ou manteiga.

Despeje a mistura do suflê na forma preparada e leve ao forno por aproximadamente 25-30 minutos, ou até que o suflê esteja dourado e firme.

Retire o suflê do forno e deixe esfriar um pouco antes de servir. Decore com cebolinha ou salsinha picada.

