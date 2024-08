Receita de omelete de forno fit: sem óleo e com ingredientes saudáveis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Omelete de forno é uma ótima opção para um café da manhã, almoço ou jantar saudável.

Essa versão fit é feita sem óleo e com ingredientes nutritivos, tornando-se uma excelente escolha para quem busca manter uma alimentação balanceada.

Vamos aprender a preparar essa deliciosa receita? Anote o passo a passo!

Entenda a receita de omelete de forno fit: sem óleo e fácil de preparar

De acordo com as informações do portal Tudo Gostoso, esta é a receita fitness do omelete:

Dicas Adicionais

Variedade de Ingredientes: Você pode variar os legumes conforme a sua preferência ou disponibilidade, como brócolis, couve-flor, cogumelos ou ervilhas.



Queijos: Experimente diferentes tipos de queijo magro, como queijo minas frescal, muçarela light ou queijo feta.



Proteínas: Adicione peito de frango desfiado, atum ou peito de peru para aumentar a quantidade de proteínas.

Veja todos os benefícios do omelete de forno fit:

Saudável e Nutritivo:

Esta omelete de forno é rica em proteínas, vitaminas e minerais, proporcionando uma refeição completa e equilibrada.

Praticidade:

Fácil de preparar e versátil, pode ser feita com antecedência e armazenada na geladeira para refeições rápidas durante a semana.

Sem Óleo:

A ausência de óleo torna esta receita mais leve e adequada para uma dieta saudável.

Ingredientes

6 ovos



1/2 xícara de leite desnatado ou leite vegetal



1 cenoura ralada



1 abobrinha pequena ralada



1 tomate picado sem sementes



1/2 cebola picada



1/2 pimentão vermelho picado



1/2 xícara de espinafre picado



1/4 xícara de queijo cottage ou ricota



Sal a gosto



Pimenta-do-reino a gosto



1 colher de chá de fermento em pó



Salsinha e cebolinha a gosto

Modo de Preparo



Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte levemente uma assadeira ou forma antiaderente com um pouco de azeite ou forre com papel manteiga.

Em uma tigela grande, quebre os ovos e bata ligeiramente com um garfo ou um batedor de arame.

Adicione o leite desnatado ou vegetal e misture bem.

Acrescente a cenoura ralada, a abobrinha ralada, o tomate picado, a cebola, o pimentão vermelho e o espinafre.

Adicione o queijo cottage ou ricota. Tempere com sal, pimenta-do-reino, salsinha e cebolinha a gosto. Misture bem todos os ingredientes.

Adicione o fermento em pó à mistura e mexa delicadamente até incorporar. Despeje a mistura na assadeira preparada.

Leve ao forno preaquecido e asse por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que a omelete esteja firme e levemente dourada.

Retire do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de cortar. Sirva quente, acompanhada de uma salada verde ou legumes assados.

