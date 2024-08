3 melhores exercícios para crescer trapézio rapidamente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Muitas pessoas treinam o trapézio buscando apenas estética, já que é possível deixá-lo mais forte e bonito. Contudo, seu treinamento vai além da aparência, sendo crucial para fortalecer esse músculo vital para a manutenção da postura e para outras funções do corpo.

De acordo com Jessé Ramos, profissional de educação física formado pela Universidade Paulista (Unip), em entrevista ao Total Pass, o trapézio é tão importante quanto qualquer outro músculo e deve ser incluído no treino por sua função na estabilização da cintura escapular. “Ele é essencial para a execução de exercícios dos membros superiores, principalmente para costas e ombros”, explica.

Mas, o que é a cintura escapular? É o conjunto de músculos e articulações, incluindo o trapézio, que ajuda a transferir força para a coluna vertebral, permitindo maior amplitude de movimentos dos membros superiores no dia a dia.

Além disso, o trapézio ajuda a manter a coluna e a cabeça eretas, reduzindo problemas como coluna corcunda e prevenindo hérnia de disco cervical. Portanto, não negligencie os exercícios focados neste músculo.

Quais são os benefícios dos exercícios para trapézio?



Todos os músculos do corpo podem ser exercitados, trazendo benefícios para a saúde. E com o trapézio não é diferente. Um dos principais benefícios é a correção da postura, por exemplo.

“O trapézio é um músculo grande na parte posterior do pescoço e das costas. Fortalecer essa região melhora a sustentação do tronco, corrigindo problemas como ombro protuso (ombro caído e curvado)”, comenta Ramos.

Além disso, Ramos explica que os exercícios para trapézio melhoram a estabilização dos movimentos, como o controle motor e a locomoção reflexa. “Eles proporcionam melhor estabilidade na região escapulotorácica devido à sua inserção na escápula, clavícula e acrômio, evitando dores e lesões no ombro”, complementa.

Além da melhora da estabilidade e da correção postural, o treino de trapézio também aumenta a força, o que pode melhorar o desempenho em outros exercícios, inclusive os para os membros inferiores.

Quais cuidados devemos ter ao treinar o trapézio?



Mesmo não sendo um dos músculos mais treinados, é importante corrigir os erros comuns durante seu treinamento, pois podem causar lesões e comprometer os resultados estéticos.

“O trapézio é fundamental em exercícios para ombros e costas. Manter uma boa postura, controlar a carga e evitar excessos de estímulos, respeitando o descanso muscular, aumentará significativamente seus resultados”, orienta Ramos.

Aqui estão alguns erros comuns que você deve evitar ao treinar o trapézio:

- Falta de dedicação;

- Excesso de carga durante a execução;

- Não treinar outros grupos musculares;

- Pouca variação de exercícios no plano de treino;

- Girar os ombros durante o exercício de encolhimento;

- Não buscar orientação de um profissional de educação física.

3 exercícios de trapézio para incluir na rotina de treino



1 – Encolhimento de ombros (com barra ou halteres)



- Escolha entre barra ou halter para este exercício;

- Fique de pé e segure o equipamento com os braços esticados para baixo, junto ao corpo;

- Encolha os ombros em direção à cabeça, como se estivesse puxando para cima;

- Retorne à posição inicial e repita o movimento.

2 – Crucifixo inverso livre com halteres



- Escolha o peso dos halteres, não muito leves nem muito pesados;

- Deite-se em um banco, apoiando o abdômen e o tórax, deixando os braços livres para se movimentarem sem encostar no chão;

- Segure um halter em cada mão com os braços semiflexionados;

- Eleve os braços lateralmente até a linha do tronco;

- Volte à posição inicial e repita o movimento.

3 – Remada alta com barra



- Após escolher e carregar a barra, fique de pé e segure o equipamento com as palmas das mãos voltadas para o corpo;

- Puxe a barra para cima até a altura dos ombros;

- Lembre-se de não elevar muito os cotovelos e desça a barra de maneira controlada até a posição inicial;

- Repita o movimento.