4 exercícios para definir e crescer as costas rápido

Todos os grupos musculares são fundamentais para a mobilidade e a postura.

No entanto, a região das costas, composta por músculos como trapézio, latíssimo do dorso, romboides, deltoides posteriores e eretores da espinha, é uma das mais importantes.

O fortalecimento adequado da área das costas está relacionado a vários benefícios, incluindo:

Melhora da postura: o fortalecimento das costas contribui para uma postura mais ereta, reduzindo dores nas costas e pescoço, além de prevenir problemas de coluna causados por má postura.

Aumento da força funcional: músculos das costas fortalecidos não apenas melhoram a capacidade de executar exercícios específicos, mas também aumentam a força para atividades cotidianas, como levantar objetos pesados.

Equilíbrio muscular: o treino de costas ajuda a equilibrar a desarmonia causada pelo treino excessivo de outros músculos, promovendo um desenvolvimento muscular mais completo.

Prevenção de lesões: fortalecer os músculos das costas reduz o risco de lesões durante exercícios físicos e atividades diárias, proporcionando suporte e estabilidade à coluna vertebral.

Ao realizar exercícios como remadas, puxadas e outros movimentos que envolvem a contração dos músculos das costas, não apenas se desenvolve um físico mais harmonioso, mas também se melhora a qualidade de vida e a funcionalidade do corpo como um todo.

Portanto, não subestime a importância do treino de costas na sua rotina de exercícios. Em entrevista ao Terra, a treinadora Livia Meli, educadora física da academia Evoque, falou sobre os melhores exercícios para as costas na academia (e um que pode ser evitado). Confira a seguir.

Melhores exercícios para as costas

1. Remada baixa triângulo

Um dos exercícios mais populares para as costas, pois atinge diversos músculos como latíssimo do dorso, trapézio, deltoide posterior e bíceps braquial. "Ideal para quem busca volume no meio das costas", afirma Livia.

2. Puxada frente



Este exercício trabalha músculos como latíssimo do dorso, deltoide posterior, trapézio, redondo maior e menor, com menor ativação do bíceps braquial.

"É excelente para quem busca expandir a dorsal, o popular 'shape em V'", diz a treinadora. Pode ser feito com pegada supinada (palmas das mãos voltadas para o corpo) ou pronada (palmas voltadas para frente).

3. Remada curvada

Outra variação bastante utilizada, trabalha o latíssimo do dorso, deltoide posterior, redondo maior e menor e trapézio na porção inferior, com grande ativação do bíceps braquial, especialmente na pegada supinada (mãos voltadas para o corpo), o que favorece o levantamento de cargas maiores. Pode ser feita com halteres, barra ou na polia.

4. Remada cavalinho



"É uma variação antiga, mas ainda muito popular, que trabalha todo o latíssimo do dorso, trapézio e romboide, além de ativar bíceps e abdômen. É ideal para dar volume no meio das costas e permite uma boa progressão de carga", comenta a treinadora.