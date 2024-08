Suco de beterraba com melancia para recuperar o corpo no pós-treino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O suco de beterraba com melancia é uma ótima opção de bebida nutritiva e prática para consumir no pós-treino para ajudar seu corpo a se recuperar após exercícios intensos.



A bebida pode ser também um lanche saudável que oferece diversos benefícios para a saúde.

Entre os benefícios do suco de beterraba, está a prevenção da anemia, fortalecimento do sistema imunológico e a diminuição do risco de doenças cardíacas. Além disso, a beterraba também pode ajudar na força muscular.

A seguir, veja como fazer este suco refrescante e saudável

Receita de Suco de beterraba com melancia para o pós-treino

Ingredientes

2 kg de melancia (polpa)

1/2 beterraba (descascada e cortada)

Como fazer

Retire a polpa da melancia e corte-a em pedaços. Bata no liquidificador a polpa de melancia e a beterraba cortada por 2 minutos.

O ideal é bater até obter uma mistura homogênea.



