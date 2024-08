3 receitas com beterraba para ter mais força muscular

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A beterraba, além de ser versátil e saborosa em diversas receitas, é rica em nutrientes que auxiliam no desempenho físico e na recuperação muscular.

Ela é uma verdadeira potência quando o assunto é performance atlética. Ajuda a melhorar o fluxo sanguíneo, levando mais oxigênio para os músculos e aumentando a resistência durante os exercícios.

Além disso, a beterraba também reduz a fadiga muscular e auxilia na recuperação pós-treino.

A seguir, confira algumas receitas nutritivas com beterraba, perfeitas para quem busca aumentar a força muscular.

Beterraba recheada com ricota

Ingredientes

4 beterrabas cozidas

1/2 xícara de chá de água

1 xícara de chá de ricota amassada

amassada 2 colheres de sopa de cenoura descascada e ralada

1 colher de chá de salsa picada

Sal e azeite a gosto

Descasque as beterrabas, corte a tampa e retire um pouco da polpa.

Em um liquidificador, coloque a polpa da beterraba e a água e bata. Passe a polpa para uma panela, adicione sal e azeite e leve ao fogo médio até obter um molho. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque a ricota, a cenoura e a salsa e misture e, em seguida, recheie as beterrabas com a ricota. Sirva junto do molho.

Bolinho de arroz com beterraba na air fryer

Ingredientes

1 beterraba descascada e ralada

1 xícara de chá de arroz integral cozido

1/4 de xícara de chá de cebola-roxa descascada e picada

1 ovo

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída

Coloque todos os ingredientes em uma tigela, exceto o ovo e a água, e misture bem. Adicione o ovo e a água e mexa.

Com as mãos, faça bolinhos com a massa e unte com azeite. Coloque os bolinhos na air fryer e asse até dourar.

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de ricota amassada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar No liquidificador, bata a beterraba até formar purê. Adicione o ovo e bata novamente. Acrescente a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino, batendo até a mistura ficar homogênea. Por último, adicione o fermento químico e bata rapidamente para misturar. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e aqueça em fogo médio. Usando uma concha, coloque pequenas porções da massa na frigideira e cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado e repita o processo até terminar a massa. Recheie com ricota.

No liquidificador, bata a beterraba até formar um purê. Adicione o ovo e bata novamente para incorporar. Acrescente a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino, batendo até a mistura ficar homogênea. Por último, adicione o fermento químico e bata rapidamente para misturar. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e aqueça em fogo médio. Usando uma concha, coloque pequenas porções da massa na frigideira e cozinhe até dourar. Vire para dourar o outro lado e repita o processo até terminar a massa. Recheie com ricota e sirva em seguida.