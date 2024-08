Alimentos que prejudicam o sono: confira os 7 principais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O sono é uma necessidade vital para a saúde e o bem-estar.

No entanto, muitas vezes, hábitos alimentares inadequados podem interferir na qualidade do descanso noturno.

Alguns alimentos e bebidas, quando consumidos nas horas que antecedem o sono, podem dificultar a capacidade de adormecer e manter um sono contínuo.

Entender quais são esses alimentos e como eles afetam o sono é crucial para quem busca melhorar a qualidade do repouso noturno.

Alimentos que fazem mal para o sono

Em colaboração para o Portal Eu Atleta, do Globo Esporte, a nutricionista e especialista em saúde pública, Aline Petrilli, listou alguns alimentos que podem se tornar vilões para na hora de dormir.

1. Carne vermelha e embutidos

Consumir carne vermelha e embutidos à noite pode afetar negativamente o sono devido à sua alta concentração de proteínas e gorduras.

Esses nutrientes exigem mais tempo e energia do corpo para serem digeridos, o que pode causar desconforto digestivo e dificultar o adormecimento.

Além disso, embutidos frequentemente contêm conservantes e aditivos que podem ter efeitos estimulantes.

2. Chás como o preto, o verde e o mate

Embora muitas pessoas considerem os chás uma opção saudável, alguns tipos, como o chá preto, verde e mate, contêm cafeína, um estimulante conhecido por interferir no sono.

A cafeína bloqueia os efeitos da adenosina, uma substância química cerebral que promove o sono.

O consumo de chás cafeinados pode levar a uma dificuldade maior para adormecer e a uma menor qualidade do sono, com menos tempo passado nas fases mais profundas e restauradoras do sono.

3. Açúcar

Alimentos ricos em açúcar, especialmente consumidos à noite, podem prejudicar o sono ao provocar picos de glicose no sangue.

Esses picos são seguidos por quedas abruptas que podem causar despertares noturnos e uma sensação geral de inquietação.

O açúcar aumenta a energia temporariamente, o que é contraproducente quando o objetivo é relaxar e dormir.

4. Refrigerantes

Refrigerantes, além de conterem grandes quantidades de açúcar, frequentemente possuem cafeína, especialmente os de cola.

Ambos os componentes são conhecidos por prejudicar o sono de maneiras semelhantes às descritas anteriormente.

O consumo de refrigerantes à noite pode causar uma dupla interrupção no sono, através do aumento da energia e da interferência nos ciclos naturais do sono, resultando em dificuldades tanto para adormecer quanto para manter um sono contínuo e reparador.

>> Nutricionista indica 4 frutas para quem está em hipertrofia



5. Guaraná em pó

O guaraná em pó é um conhecido estimulante natural, rico em cafeína.

Embora seja popular por seus efeitos energizantes, o consumo dessa substância à noite pode causar insônia e um sono de baixa qualidade.

O guaraná aumenta a atividade do sistema nervoso central, o que é ideal para momentos em que se necessita de mais energia e foco, mas totalmente inadequado para as horas que antecedem o sono.

6. Chocolate amargo

O chocolate amargo, embora saudável em muitas circunstâncias devido aos seus antioxidantes, contém cafeína e teobromina, substâncias que estimulam o sistema nervoso e podem atrapalhar o sono.

Esses componentes podem aumentar a frequência cardíaca e estimular o sistema nervoso, dificultando o relaxamento necessário para o sono.

7. Café

O café é amplamente reconhecido por sua capacidade de aumentar a vigília e a concentração devido ao seu alto teor de cafeína.

No entanto, essa mesma característica torna o café um dos principais inimigos de uma boa noite de sono.

A cafeína pode permanecer no organismo por até seis horas ou mais, dependendo da sensibilidade individual, o que significa que um café consumido à tarde pode ainda estar afetando o sono à noite.

VEJA TAMBÉM: