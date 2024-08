Pão de queijo low carb: fofinho e saudável para começar o seu dia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pão de queijo é um clássico da culinária brasileira, conhecido por sua textura macia e sabor irresistível.

Para quem segue uma dieta low carb, uma versão adaptada dessa delícia pode ser a opção perfeita para um café da manhã saboroso e saudável.

A seguir, aprenda a fazer um pão de queijo low carb fofinho, que vai deixar suas manhãs ainda mais especiais.

>> Receita do crepe fit: prepare o lanche para emagrecer muito rápido!

Receita para um café da manhã fitness: pão de queijo low carb fofinho e saudável

De acordo com as informações do portal Senhor Tanquinho, essa é a receita do pão de queijo ideal:

Ingredientes:

1 e 1/2 xícaras de queijo parmesão ralado



1 xícara de queijo muçarela ralado



3/4 de xícara de polvilho doce (ou polvilho azedo para uma versão ainda mais low carb)



2 ovos



1/4 de xícara de creme de leite (pode ser substituído por requeijão cremoso)



1 colher de chá de fermento em pó



Sal a gosto

Instruções de Preparo:



Pré-aqueça o forno a 180°C e unte uma assadeira ou forre com papel manteiga.

Em uma tigela grande, misture o queijo parmesão ralado e o queijo muçarela ralado.

Adicione os ovos e o creme de leite à mistura de queijos. Misture bem até que todos os ingredientes estejam completamente incorporados.

Adicione o polvilho doce ou azedo à mistura. Misture bem até formar uma massa homogênea. Se necessário, ajuste a quantidade de polvilho para obter a consistência desejada.

Adicione o fermento em pó e misture delicadamente até que esteja completamente incorporado à massa.

Com as mãos levemente untadas com óleo, modele pequenas bolinhas de massa e coloque-as na assadeira preparada, deixando um espaço entre cada uma para que possam crescer.

Leve ao forno pré-aquecido e asse por 20-25 minutos , ou até que os pãezinhos estejam dourados e firmes ao toque.

Retire do forno e deixe esfriar um pouco antes de servir. Desfrute dos pãezinhos quentinhos, acompanhados de um café ou chá.

Dicas e Sugestões para o Pão de Queijo Fitness:

Armazenamento: Guarde os pãezinhos que sobrarem em um recipiente hermético na geladeira por até 5 dias. Eles também podem ser congelados e reaquecidos quando necessário.



e reaquecidos quando necessário. Variedades: Experimente adicionar ervas frescas picadas, como cebolinha ou salsa, à massa para dar um toque de sabor extra.



Substituições: O creme de leite pode ser substituído por requeijão cremoso ou cream cheese para variar a textura e o sabor dos pãezinhos .

VEJA TAMBÉM ESSE VÍDEO: pão caseiro de liquidificador super fácil e rápido