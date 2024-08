Pão de batata doce fit: aprenda a receita saudável e com ingredientes baratos!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com ingredientes baratinhos, você pode preparar um pão rico em fibras, vitaminas e minerais, ideal para qualquer refeição ou lanche do dia

O pão de batata doce fit é uma opção deliciosa e nutritiva para quem busca manter uma alimentação saudável sem gastar muito.

Com ingredientes acessíveis e fáceis de encontrar, essa receita combina o sabor adocicado da batata doce com a textura macia do pão, resultando em um lanche perfeito para qualquer momento do dia.

Vamos aprender abaixo, a fazer essa receita saudável, que é rica em fibras, vitaminas e minerais.

Descubra a receita do pão de batata doce fit com preparo e ingredientes simples

Com informações do portal Bake And Cake Gourmet, os ingredientes e modo de preparo do pão são:

Ingredientes

1 batata doce média cozida e amassada (aproximadamente 1 xícara)



2 ovos



1/2 xícara de farinha de aveia (ou aveia em flocos finos)



1/4 xícara de polvilho doce



1 colher de sopa de azeite de oliva (ou óleo de coco)



1 colher de chá de fermento em pó



1 pitada de sal



1 colher de sopa de chia (opcional, para adicionar mais fibras e nutrientes)



Ervas e temperos a gosto (opcional)

Modo de Preparo



Cozinhe a batata doce até que esteja macia. Descasque e amasse até obter um purê liso. Reserve.

Em uma tigela grande, misture o purê de batata doce, os ovos e o azeite de oliva (ou óleo de coco) até obter uma mistura homogênea.

Adicione a farinha de aveia, o polvilho doce, o sal e, se estiver usando, a chia e os temperos. Misture bem até obter uma massa uniforme. Por último, acrescente o fermento em pó e misture delicadamente.

Pré-aqueça o forno a 180°C e unte uma forma de pão ou uma forma de sua preferência.

Despeje a massa na forma, alisando a superfície com uma espátula ou colher.

Leve ao forno preaquecido e asse por aproximadamente 30-35 minutos, ou até que o pão esteja dourado e firme ao toque. Faça o teste do palito para verificar: insira um palito no centro do pão, se sair limpo, está pronto.

Retire do forno e deixe esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva morno ou em temperatura ambiente.

Dicas para uma Receita Fit Perfeita

Variedades de Farinhas:

Você pode experimentar diferentes tipos de farinhas, como farinha de amêndoas ou farinha de linhaça, para variar o sabor e a textura do pão.

Adições Saudáveis:

Adicione sementes de abóbora, girassol ou gergelim à massa para dar um toque crocante e ainda mais nutrientes.

Temperos:

Experimente adicionar ervas como orégano, alecrim ou tomilho para um sabor extra. Temperos como cúrcuma ou páprica também podem dar um toque especial ao pão.

Armazenamento:

Guarde o pão em um recipiente hermético na geladeira por até 5 dias. Você pode fatiar e congelar para ter sempre uma opção saudável à mão.

Veja Também os Benefícios do Pão de Batata Doce Fit

Rico em Fibras:

A batata doce e a farinha de aveia são fontes excelentes de fibras, que ajudam na digestão e promovem a sensação de saciedade.

Fonte de Vitaminas e Minerais:

A batata doce é rica em vitamina A, vitamina C, potássio e manganês, nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo.

Energia Sustentada:

A batata doce fornece carboidratos complexos, que liberam energia de forma gradual, mantendo a disposição ao longo do dia.

Baixo Custo:

Os ingredientes dessa receita são acessíveis e baratos, tornando-a uma opção econômica para quem quer manter uma alimentação saudável.

Sem Glúten:

Utilizando farinha de aveia e polvilho doce, esta receita é naturalmente sem glúten, ideal para pessoas com intolerância ou sensibilidade ao glúten.

