Pudim de tapioca fitness: receita da sobremesa fácil e saudável

O pudim de tapioca é uma sobremesa deliciosa e tradicional, que pode ser adaptada para uma versão fitness sem perder o sabor e a textura.

Ideal para quem deseja uma opção mais saudável, essa receita é simples de fazer e perfeita para matar aquela vontade de doce de forma nutritiva.

Vamos aprender abaixo, a preparar um pudim de tapioca fitness que vai surpreender você!

Aprenda a receita do pudim de tapioca fitness fácil e super saudável

Com as informações disponíveis no site Minha Vida Alimentação, a receita fitness ideal do pudim fitness é:

Ingredientes:

1 xícara de tapioca granulada



2 xícaras de leite desnatado ou leite vegetal (amêndoa, coco ou aveia)



1/2 xícara de leite de coco light



3 colheres de sopa de adoçante natural (xilitol, eritritol ou stevia)



2 ovos



1 colher de chá de essência de baunilha



1/4 xícara de coco ralado sem açúcar (opcional)



Canela em pó para polvilhar (opcional)



Modo de Preparo:



Em uma tigela, misture a tapioca granulada com o leite desnatado ou vegetal. Deixe descansar por cerca de 30 minutos, ou até que a tapioca absorva o leite e fique hidratada.

Pré-aqueça o forno a 180°C e unte uma forma de pudim com óleo de coco ou margarina light.

Em outra tigela, bata os ovos com o adoçante natural até obter uma mistura homogênea. Adicione o leite de coco light, a essência de baunilha e o coco ralado (se estiver usando) à mistura de ovos e adoçante. Misture bem.

Adicione a tapioca hidratada à mistura de ovos e leite de coco. Mexa até que todos os ingredientes estejam bem incorporados.

Despeje a mistura na forma de pudim untada, alisando a superfície com uma espátula.

Leve ao forno preaquecido e asse por 40-50 minutos, ou até que o pudim esteja firme e levemente dourado nas bordas.

Retire o pudim do forno e deixe esfriar completamente antes de desenformar. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.

Desenforme o pudim em um prato e, se desejar, polvilhe canela em pó por cima para dar um toque especial.

Outras Sugestões para o seu Pudim Fitness:

Variedades: Experimente adicionar frutas secas, como passas ou damascos picados, à mistura para dar um toque diferente e mais sabor.



Adoçante: Ajuste a quantidade de adoçante conforme seu gosto pessoal. Você também pode usar mel ou agave, mas lembre-se de que eles adicionam mais calorias.



Armazenamento: Guarde o pudim na geladeira, em um recipiente hermético , por até 5 dias.

