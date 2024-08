Biscoito de Polvilho com fubá: aprenda a receita saudável e simples

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A combinação de polvilho e fubá resulta em uma textura crocante e um sabor delicioso, com benefícios nutricionais para a sua saúde

O biscoito de polvilho com fubá é uma deliciosa alternativa para quem busca um lanche saudável e saboroso.

Esta receita combina a leveza do polvilho com o sabor marcante do fubá, resultando em um biscoito crocante e nutritivo.

Ideal para um lanche no meio da tarde ou até mesmo para acompanhar uma refeição leve, o biscoito de polvilho com fubá é fácil de preparar e não requer ingredientes sofisticados.

Descubra a Receita dos Biscoitos de Polvilho com fubá

Com informações do portal Vó Naoca, os ingredientes e o modo de preparo ideal para a receita saudável são:

Ingredientes:

1 xícara de polvilho doce



1/2 xícara de fubá



1/2 xícara de queijo ralado (opcional, para adicionar sabor)



1/4 de xícara de óleo vegetal ou azeite



1/2 xícara de água morna



1 ovo



1 colher de chá de fermento em pó



Sal a gosto

Modo de Preparo:

Aqueça o forno a 180°C e prepare uma assadeira com papel manteiga ou levemente untada. Em uma tigela grande, misture o polvilho doce, o fubá, o fermento em pó e o sal. Se estiver usando queijo ralado, adicione-o à mistura. Em outra tigela, bata o ovo e misture com o óleo vegetal (ou azeite) e a água morna. Adicione os ingredientes líquidos aos ingredientes secos, misturando bem até obter uma massa homogênea. A massa deve ficar um pouco pegajosa, mas ainda manejável. Com as mãos untadas ou utilizando duas colheres, forme pequenas bolinhas de massa e coloque-as na assadeira, deixando um espaço entre elas. Leve ao forno pré-aquecido e asse por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que os biscoitos estejam dourados e crocantes. Retire os biscoitos do forno e deixe esfriar um pouco antes de servir. Eles podem ser armazenados em um recipiente fechado por vários dias.

Benefícios do Biscoito de Polvilho com Fubá

Rico em Fibras:

O fubá é uma boa fonte de fibras, o que pode ajudar na digestão e promover a saciedade.

Sem Glúten:

O polvilho é naturalmente livre de glúten, tornando este biscoito uma opção adequada para pessoas com intolerância ao glúten ou doença celíaca.

Energético:

O fubá fornece uma boa quantidade de carboidratos complexos, oferecendo energia de forma sustentada.

Versatilidade:

A receita pode ser adaptada para incluir diferentes temperos e ingredientes, como ervas finas ou especiarias, para variar o sabor.

Praticidade:

São fáceis de preparar e ideais para quem busca uma opção rápida e saudável de lanche.

