Água com limão em jejum para emagrecer rápido? Veja o que diz médico

Entenda como as propriedades do limão atuam no corpo para promover a saúde e saiba como isso pode estar relacionado ao processo de emagrecimento

Nos últimos anos, a prática de beber água com limão em jejum tem ganhado muitos adeptos entre aqueles que buscam emagrecer de maneira natural.

Muitas celebridades e influenciadores fitness juram pelos benefícios dessa combinação simples, que promete ajudar na perda de peso, melhorar a digestão e desintoxicar o organismo.

Mas será que isso é realmente verdade ou apenas mais um mito da moda? Vamos entender os benefícios e esclarecer as dúvidas sobre essa prática.

O limão ajuda a emagrecer?



O limão é uma fruta cítrica rica em vitamina C, antioxidantes e fibras alimentares. Além disso, possui propriedades diuréticas e desintoxicantes que podem contribuir para a saúde de várias maneiras.

O médico nutrólogo Fernando Cerqueira, em entrevista ao Terra, destaca que o limão é um ótimo diurético natural, auxiliando na eliminação do excesso de líquidos retidos no corpo. "É um ótimo diurético no qual as toxinas são descartadas através da urina", explica.

Essa eliminação de líquidos pode ajudar a reduzir o inchaço e a sensação de peso, proporcionando uma aparência mais magra e saudável.

A desintoxicação proporcionada pelo limão também pode beneficiar o funcionamento intestinal. Segundo Cerqueira, "o consumo de limão impede a constipação e a prisão de ventre, fazendo com que a pessoa fique menos inchada".

A desintoxicação e o bom funcionamento intestinal



Além de suas propriedades diuréticas, o limão também auxilia na desintoxicação do organismo.

Essa desintoxicação é essencial para manter o bom funcionamento do sistema digestivo e, consequentemente, melhorar a absorção de nutrientes. A presença de fibras alimentares no limão ajuda a promover a saciedade e regular o trânsito intestinal.

No entanto, o nutrólogo ressalta que "o limão sozinho não é capaz de emagrecer. Mas ele é um importante coadjuvante na desintoxicação do organismo, por possuir fibras alimentares em sua composição, o que ajuda na saciedade e favorece o processo digestivo".

A água com limão e a perda de peso



A crença de que a água com limão em jejum emagrece se baseia na ideia de que essa combinação pode acelerar o metabolismo e aumentar a queima de calorias.

No entanto, é importante entender que a água com limão, por si só, não é uma solução milagrosa para a perda de peso. Embora tenha poucas calorias e possa ajudar a começar o dia com uma dose de vitamina C, seus efeitos no emagrecimento são limitados.

"O limão sozinho não é capaz de emagrecer", enfatiza o Dr. Cerqueira. "As pessoas acreditam que irão emagrecer apenas com isso. A água com limão é interessante por ter poucas calorias, mas precisa ser combinada com outros fatores, como alimentação balanceada, exercícios e acompanhamento médico".

Imagem representa mulher preparando alimentos saudáveis depois de pratica exercícios físicos; combinar esses fatores é importante para o emagrecimento - FREEPIK

Como integrar a água com limão em um estilo de vida saudável



Para obter os melhores resultados, a água com limão deve ser parte de um estilo de vida saudável que inclua uma dieta equilibrada e a prática regular de atividades físicas:

Inicie o dia com um copo de água com limão : Esprema meio limão em um copo de água morna e beba em jejum. Isso ajudará a hidratar o corpo e iniciar o processo de desintoxicação.

: Esprema meio limão em um copo de água morna e beba em jejum. Isso ajudará a hidratar o corpo e iniciar o processo de desintoxicação. Mantenha uma alimentação balanceada : Inclua frutas, legumes, proteínas magras e grãos integrais em sua dieta. Evite alimentos processados e ricos em açúcar.

: Inclua frutas, legumes, proteínas magras e grãos integrais em sua dieta. Evite alimentos processados e ricos em açúcar. Pratique exercícios regularmente : Combine atividades aeróbicas, como caminhar ou correr, com exercícios de força para aumentar a queima de calorias e fortalecer os músculos.

: Combine atividades aeróbicas, como caminhar ou correr, com exercícios de força para aumentar a queima de calorias e fortalecer os músculos. Beba água ao longo do dia: Manter-se hidratado é crucial para a saúde geral e pode ajudar a controlar o apetite.

