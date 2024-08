Nutricionista fala dos riscos de beber menos água durante o inverno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Devido ao clima mais ameno, é comum que as pessoas sintam menos e sede e ingiram menos água, mas esse descuido pode ser prejudicial ao corpo

Durante o inverno, a redução na sensação de sede e o ar mais seco podem levar muitas pessoas a subestimar a importância da hidratação. No entanto, a necessidade de água para o funcionamento adequado do organismo permanece essencial, independentemente da estação do ano.



Com a chegada dos dias frios, o corpo continua a perder líquidos, mesmo que a sensação de sede seja menos frequente.

"Porém, esses níveis de desidratação muitas vezes são menos percebidos, assim como os indivíduos tendem a não ingerir água regularmente no inverno, entendendo que não há necessidade de manter o consumo como no verão", ressalta a nutricionista Edilceia Domingues do Amaral Ravazzani.

Como a água atua no corpo



A água desempenha funções fundamentais no corpo humano, incluindo a hidratação, a composição das células e do sangue, e a lubrificação das articulações e mucosas.

"Logo, para manter a homeostasia, beber água é fundamental", afirma a nutricionista. Ela explica que a água é crucial também para todos os processos digestivos e para a eliminação de resíduos.

Como se manter hidratado



Edilceia recomenda que a água seja a principal fonte de hidratação, pois é facilmente absorvida pelo corpo. "O melhor líquido para se ingerir quando o objetivo é a hidratação se trata da água, uma vez que ela será absorvida facilmente, devido à composição", diz ela.

No entanto, sucos de frutas naturais, chás e alimentos suculentos também contribuem para a hidratação, pois possuem água em sua composição.

A especialista sugere uma ingestão de "35 ml de água para cada quilo de peso corporal para adultos e de 50 ml a 60 ml de água por quilo de peso corporal para crianças".

Ela alerta, porém, que bebidas como refrigerantes não são adequadas para a hidratação, já que possuem muito sódio, o que pode levar a uma sensação de sede breve após o consumo.