Receitas de comida japonesa irresistíveis para fazer em casa

Aprenda receitas práticas de comida japonesa que vão transformar sua cozinha e aprimorar sua experiência com essa culinária milenar

A comida japonesa é uma rica tapeçaria de história, técnicas, cores e sabores. Em 2013, essa tradição milenar foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Os pratos japoneses conquistaram paladares ao redor do mundo e são especialmente adorados no Brasil. Portanto, aprenda a preparar 5 receitas práticas que irão transformar sua cozinha e aprimorar sua experiência com a culinária japonesa.

1. Missoshiru

Ingredientes

1 xícara de chá de cebolinha picada

200 g de tofu cortado em cubos médios

cortado em cubos médios 3 colheres de sopa de missô

1 l de água

4 colheres de sopa de flocos de peixe

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Após levantar fervura, aguarde 1 minuto e desligue o fogo.

Acrescente os flocos de peixe e deixe descansar por alguns minutos. Assim que os flocos de peixe estiverem no fundo da panela, coe o caldo e coloque-o de volta na panela.

Dissolva em um recipiente o missô em 1 xícara de chá do caldo, coe e acrescente à panela. Adicione o tofu e aqueça, em fogo médio, até ferver. Sirva em tigelas com a cebolinha.

2. Gyoza

Ingredientes

200 g de carne de porco moída

de porco moída 1 xícara de chá de repolho picado

2 cebolinhas picadas

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 colher de sopa de alho picado

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de óleo de gergelim

20 unidades de massa para gyoza

Óleo para fritar

Molho de soja para servir

Água

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a carne de porco, o repolho, a cebolinha, o gengibre, o alho, o molho de soja e o óleo de gergelim até formar uma massa homogênea.

Coloque uma pequena quantidade da mistura no centro de cada massa de gyoza. Dobre a massa ao meio e feche as bordas, pressionando bem para selar.

Em fogo médio, aqueça um pouco de óleo em uma frigideira grande e frite os gyozas até que a base esteja dourada.

Adicione um pouco de água na frigideira, tampe e cozinhe por mais 5 minutos ou até que os gyozas estejam cozidos. Sirva em seguida com molho de soja.