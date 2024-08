Crepe de chocolate low carb perfeito para o lanche

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crepe de chocolate também pode ser feito com menos carboidratos e açúcar. Com algumas adaptações, é possível preparar uma sobremesa deliciosa e nutritiva, perfeito para quem busca a opção low carb.

A versão low carb do crepe de chocolate substitui alguns ingredientes e se torna mais adequado para quem quer diminuir o consumo de carboidrato na dieta.

A seguir, você encontrará uma receita fácil para preparar um crepe de chocolate low carb com recheio irresistível. Com ingredientes simples e acessíveis, você poderá preparar essa delícia em casa e saboreá-la sem culpa, seja no café da manhã, no lanche da tarde ou como sobremesa.

Receita de Crepe de chocolate low carb

Ingredientes

1 ovo

1 colher de sopa de farinha de amendoim

1 colher de sopa de coco ralado

1 colher de sopa de canela em pó

Óleo de coco

50 g de chocolate amargo

2 colheres de sopa de creme de leite

4 morangos picados

Como fazer

Coloque o ovo, a farinha de amendoim, o coco ralado e a canela em pó em um recipiente e bata bem. Deixe a mistura reservada.

Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Quando esquentar, coloque a massa e deixe cada lado fritar por aproximadamente 3 minutos.

Para fazer o recheio, coloque o chocolate em uma panela leve ao fogo médio para derreter. Acrescente creme de leite e misture.

Depois que desligar o fogo, adicionar morangos e colocar o recheio dentro do crepe.

