Garanta uma gestação sem problemas com essas 12 dicas práticas para uma gravidez saudável

O "Dia da Gestante", celebrado em 15 de agosto, é uma oportunidade para reconhecer e valorizar a experiência da maternidade.

Este dia também destaca a importância de cuidar bem durante a gravidez, independentemente de ser planejada ou inesperada.

Em um período de tantas mudanças, adotar práticas saudáveis pode fazer toda a diferença para uma gestação mais leve e tranquila.

A seguir, a ginecologista e obstetra Renata Lopes, da Maternidade São Luiz Star, da Rede D'or, oferece dicas valiosas para ajudar a garantir uma gravidez saudável.

A jornada para uma gestação saudável pode começar antes mesmo da concepção. Renata Lopes recomenda uma consulta pré-concepcional para realizar exames de rotina e específicos.

“É fundamental checar imunidade, tratar infecções silenciosas e doenças pré-existentes para garantir as melhores condições para o desenvolvimento do bebê,” explica a especialista.

A suplementação é uma etapa crucial do planejamento da gravidez. Idealmente, deve começar ao menos três meses antes da concepção.

“Para quem não conseguiu planejar, é essencial iniciar a suplementação o quanto antes durante a gravidez,” ressalta Renata Lopes.

Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes é fundamental durante a gestação. Inclua frutas, legumes, proteínas magras e grãos integrais em sua dieta, e mantenha-se bem hidratada.

A prática regular de exercícios como caminhadas e yoga pode ajudar a controlar o ganho de peso e melhorar o bem-estar.

Além disso, é importante gerenciar o estresse através de apoio psicológico e técnicas de relaxamento.

É essencial consultar um médico para obter orientações corretas (Imagem: VGstockstudio | Shutterstock)

4. Mantenha o acompanhamento pré-natal



O pré-natal é vital para monitorar a saúde da mãe e do bebê. Consultas regulares permitem a detecção precoce de complicações e o acompanhamento do crescimento do bebê.

Realizar exames como ultrassom morfológico e teste de glicemia é essencial para um acompanhamento eficaz.

5. Cuide da saúde mental



Durante a gestação, cuidar da saúde mental é tão importante quanto a saúde física. “Praticar atividades relaxantes e manter um bom círculo de apoio pode fazer toda a diferença para o bem-estar da mãe e do bebê,” afirma Renata Lopes.

O apoio psicológico ajuda a lidar com as mudanças emocionais e reduz o risco de complicações como a pré-eclâmpsia.

6. Durma bem



A qualidade do sono é crucial durante a gravidez. Dormir mal pode afetar a produção de hormônios e aumentar o risco de complicações.

Crie um ambiente de sono tranquilo e adote práticas que favoreçam um descanso reparador.