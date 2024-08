Conheça 3 formas de usar o alho e seus benefícios para a saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seja consumido cru, infundido no azeite ou em forma de chá, o alho é um aliado poderoso na promoção do bem-estar e na prevenção de diversas doenças

O alho é um ingrediente versátil e um verdadeiro superalimento, reconhecido por suas propriedades medicinais e benefícios à saúde.

Além de ser um tempero essencial na cozinha, o alho pode ser usado de várias maneiras para melhorar o bem-estar geral.

Tanto é que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo de 2 g a 5 g de alho cru por dia.

Aqui estão três formas de usar o alho e os benefícios associados:

De acordo com o portal Edicase, em entrevista com a Fábia Carolina Resende, docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, mostra como é possível consumir o alho e seus benefícios para a saúde:

1- Consumo de Alho Cru

Uma das formas mais simples e eficazes de aproveitar os benefícios do alho é consumi-lo cru.

Isso preserva os compostos bioativos, como a alicina, que é liberada quando o alho é esmagado ou picado e exposto ao ar.

Benefícios:

Fortalecimento do sistema imunológico: O alho cru é rico em antioxidantes e possui propriedades antimicrobianas, que ajudam a combater infecções e fortalecer a imunidade.



Redução da pressão arterial: O alho cru é conhecido por ajudar na dilatação dos vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo e reduzindo a pressão arterial.



Ação anti-inflamatória: Os compostos do alho ajudam a reduzir a inflamação no corpo, o que pode ser benéfico para pessoas com doenças crônicas inflamatórias.

2- Infusão de Alho no Azeite

Preparar uma infusão de alho no azeite é uma maneira deliciosa e prática de incorporar o alho na dieta.

Além de adicionar sabor, essa infusão pode ser usada em saladas, pães e como base para refogados.

Benefícios:

Melhora da saúde cardiovascular: A combinação de alho e azeite de oliva ajuda a aumentar os níveis de colesterol bom (HDL) e a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL), protegendo o coração.



Propriedades antioxidantes: Tanto o alho quanto o azeite de oliva são ricos em antioxidantes, que combatem os radicais livres e ajudam a prevenir danos celulares.



Estímulo à digestão: Essa infusão pode ajudar a melhorar a digestão, estimulando a produção de enzimas digestivas.

3- Chá de Alho

O chá de alho é uma alternativa natural para quem deseja aproveitar os benefícios do alho de forma reconfortante.

Pode ser preparado fervendo dentes de alho em água, podendo adicionar mel e limão para melhorar o sabor.

Benefícios:

Alívio de sintomas de resfriado e gripe: O chá de alho pode ajudar a aliviar os sintomas de resfriados e gripes, devido às suas propriedades expectorantes e antivirais.



Detoxificação do organismo: O alho é conhecido por ajudar na desintoxicação do corpo, auxiliando na eliminação de toxinas.



Aumento do metabolismo: Consumir chá de alho pode ajudar a acelerar o metabolismo, o que é benéfico para quem busca perder peso.

