4 sucos poderosos para aumentar a imunidade

Os sucos feitos com ingredientes naturais poderosos podem ajudar a aumentar a imunidade, além de proporcionar muitos outros benefícios para a saúde.

Ricas em nutrientes, essas bebidas saudáveis são fáceis de fazer e podem ser consumidas a qualquer hora do dia, mesmo com a rotina corrida durante a semana.

A seguir, veja como fazer quatro sucos nutritivos para reforçar o sistema imunológico e prevenir doenças.

Bata tudo no liquidificador, exceto o mel. Depois coe, adoce com mel e sirva.

Suco de abacaxi com espinafre

Ingredientes

7 folhas de espinafre

4 fatias de abacaxi

250 ml de água

1 fatia de gengibre

Mel a gosto

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador, exceto o mel.

Coe, adoce com mel e está pronto.

Suco de maracujá com morango

Ingredientes

Polpa de 2 maracujás

1/2 xícara de chá de morango congelado

250 ml de água

Hortelã e mel a gosto

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador, exceto o mel. Depois coe, adoce com mel e sirva.

Suco verde

Ingredientes

1 folha de couve

1/2 xícara de chá de rúcula

250 ml de suco de laranja caseiro

Mel a gosto

Modo de preparo

Bater todos os ingredientes do suco no liquidificador, exceto o mel. Após coar, pode adoçar com mel a gosto e consumir.