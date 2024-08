6 receitas fitness sem glúten fáceis de fazer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aprenda seis receitas sem glúten fáceis de fazer, perfeitas para quem busca uma alimentação mais saudável ou para aqueles com intolerância ao glúten

A dieta sem glúten geralmente é seguida por pacientes celíacos, isto é, pessoas intolerantes ao glúten (proteína que está presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte).

No entanto, esse tipo de alimentação também oferece inúmeros benefícios para quem precisa emagrecer e melhorar o funcionamento intestinal.

Pensando nisso, a seguir, apresentamos 6 receitas deliciosas e livres de glúten para você incluir na dieta. Confira!

Entenda como preparar 6 receitas fitness sem glúten

1- Pão simples

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de fubá

4 ovos

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de leite de coco

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de açúcar demerara

1 colher de chá de sal marinho

1 colher de sopa de fermento biológico seco

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, dilua o leite de coco na água. Depois, transfira a mistura para um liquidificador, acrescente os demais ingredientes, exceto o fermento, e bata até formar uma consistência homogênea. Em seguida, junte o fermento e bata para incorporar. Despeje a massa em uma forma para bolo inglês untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz. Cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de tamanho. Depois, leve ao forno preaquecido a 180?°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

2- Bolinho de cenoura com curry

Ingredientes

2 cenouras descascadas e raladas

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 ovo

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de curry

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de chá de salsinha picada

1/2 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a farinha de arroz, e misture. Adicione a farinha de arroz e mexa até obter uma consistência homogênea. Após, modele a massa no formato de bolinhos e coloque em forminhas de silicone. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Sirva em seguida.

3- Biscoito de fubá

Ingredientes

100 g de fubá

250 g de amido de milho

150 g de manteiga

120 g de açúcar

1 ovo

1 pitada de erva-doce

Manteiga para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos e misture. Adicione a manteiga e o ovo e mexa até obter uma massa lisa. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 minutos. Retire da geladeira e, com a ajuda de uma colher, modele a massa no formato de bolinhas. Achate com um garfo e disponha em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.