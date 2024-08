Dicas e exercícios para praticar pilates no dia a dia sem perder a hora

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com esses exercícios simples, é possível cuidar da saúde e do bem-estar com o pilates sem comprometer seus compromissos cotidianos

Manter-se ativo em meio a uma rotina agitada pode ser um desafio, mas cuidar da saúde é essencial em qualquer momento do dia. O pilates, conhecido por fortalecer o corpo e melhorar a flexibilidade, é uma prática que pode ser adaptada para se encaixar mesmo nos horários mais apertados.

De acordo com Josi Araújo, professora da Pure Pilates, o corpo precisa equilibrar as funções musculares para se manter ativo e alinhado, prevenindo dores e lesões por esforço repetitivo.

Mas como integrar o pilates em uma agenda lotada? Josi destaca que a prática pode ser feita em momentos diversos, seja no caminho para casa, no horário do almoço ou antes de começar o expediente.

Com a crescente demanda por trabalhos que exigem longos períodos sentado, a falta de estímulos metabólicos pode levar ao sedentarismo, tornando ainda mais importante encontrar maneiras de se exercitar regularmente.

Para quem deseja alcançar bons resultados, é recomendável praticar pilates de 2 a 3 vezes por semana.

4 exercícios simples para incorporar o pilates na sua rotina



Com esses quatro exercícios já possível começar uma rotina flexível de prática do pilates. Confira:

1. Respiração diafragmática



A respiração diafragmática é fundamental no pilates, ajudando a acalmar a mente e oxigenar melhor o corpo.

Para realizar este exercício, sente-se em uma posição confortável, coloque uma mão sobre o abdômen e a outra sobre o peito.

Inspire profundamente pelo nariz, enchendo a barriga de ar, e expire lentamente pela boca, sentindo a mão no abdômen descer.

Repita o processo algumas vezes, concentrando-se na respiração e no relaxamento dos músculos.

Mulher fazendo respiração diafragmática - EKATERINA BOLOVTSOVA/Pexels

2. Alongamento dos isquiotibiais



Este alongamento ajuda a aliviar a tensão nas pernas, especialmente para quem passa muito tempo sentado.

Deite-se de costas com uma perna estendida no chão e a outra levantada em direção ao teto. Segure a perna levantada com ambas as mãos, mantendo o joelho levemente flexionado.

Puxe suavemente a perna em direção ao corpo, sentindo o alongamento na parte de trás da coxa. Mantenha a posição por 20 a 30 segundos e troque de perna.

3. Exercício do gato



O exercício do gato é excelente para alongar a coluna e aliviar tensões acumuladas nas costas. Comece em posição de quatro apoios, com as mãos alinhadas aos ombros e os joelhos na largura do quadril.

Inspire, arqueando as costas para baixo e levantando a cabeça, como se fosse um gato alongando. Em seguida, expire e arqueie as costas para cima, puxando o queixo em direção ao peito.

Repita o movimento lentamente, coordenando com a respiração.

4. Rolamento da coluna na parede



Este exercício simples pode ser feito em qualquer lugar com uma parede disponível. Fique de pé com as costas encostadas na parede e os pés afastados na largura do quadril.

Inspire profundamente e, ao expirar, comece a enrolar a coluna lentamente, vértebra por vértebra, até que o topo da cabeça se aproxime dos joelhos.

Mantenha os ombros relaxados e os braços soltos. Ao inspirar novamente, desenrole a coluna, retornando à posição inicial. Este movimento ajuda a mobilizar a coluna e a aliviar a tensão nas costas.

