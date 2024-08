5 receitas irresistíveis com queijo para impressionar no dia a dia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

5 receitas deliciosas e fáceis com queijo, que vão desde entradas sofisticadas a pratos principais cheios de sabor, perfeitas para qualquer ocasião

O queijo é um ingrediente querido na culinária mundial, presente em pratos que vão dos mais simples aos mais sofisticados.

Além da sua versatilidade, ele agrada pela variedade de tipos e texturas, o que o torna essencial para quem deseja inovar na cozinha.

Do cremoso requeijão ao marcante queijo de cabra, há uma infinidade de possibilidades que podem transformar receitas comuns em verdadeiras experiências gastronômicas.

A seguir, confira cinco receitas práticas e deliciosas que exploram diferentes tipos de queijo para você preparar e saborear.

1. Bruschetta de queijo de cabra e mel



Se você procura uma entrada leve e sofisticada, essa bruschetta combina o sabor intenso do queijo de cabra com a doçura do mel e o toque crocante das nozes.

Ingredientes

1 baguete cortada em fatias



150 g de queijo de cabra



2 colheres de sopa de mel



1/4 de xícara de chá de nozes picadas



Tomilho fresco a gosto



Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180°C. Coloque as fatias de baguete em uma assadeira e leve ao forno por 5-7 minutos, até dourarem levemente.

Espalhe o queijo de cabra sobre as fatias. Regue com mel e polvilhe com as nozes picadas.

Retorne ao forno por mais 5 minutos, até o queijo amolecer.

Finalize com folhas de tomilho fresco e sirva em seguida.



Leia Também 6 receitas veganas para fazer na air fryer e economizar tempo

2. Risoto de queijo



O risoto é um prato clássico e reconfortante que ganha ainda mais sabor com a cremosidade dos queijos. Esta receita, com toques de açafrão e páprica, é perfeita para um jantar especial.

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz arbóreo



1 litro de caldo de galinha



1 cebola picada



4 colheres de sopa de manteiga



1 colher de chá de açafrão



1 colher de chá de páprica



Queijo parmesão ralado e muçarela picada a gosto



Modo de preparo

Em uma panela, derreta 2 colheres de sopa de manteiga em fogo médio. Refogue a cebola até dourar.

Adicione o arroz, o açafrão e a páprica e refogue por 2 minutos.

Aos poucos, acrescente o caldo de galinha, mexendo sempre, até o arroz ficar al dente.

Abra um espaço no meio do arroz, adicione o restante da manteiga e o queijo parmesão, mexendo até incorporar.

Desligue o fogo, adicione a muçarela e mexa até que ela derreta levemente. Sirva em seguida.



3. Lagarto recheado com molho três queijos



Para quem busca um prato principal mais elaborado, o lagarto recheado é uma excelente opção. O molho cremoso de três queijos dá um toque irresistível à carne suculenta.

Ingredientes

Lagarto:

1 peça de lagarto



300 g de bacon



200 g de linguiça de porco



1 dente de alho amassado



1 cebola picada



Óleo e sal a gosto



Molho:

1 dente de alho amassado



1 colher de sopa de margarina



1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado



1/2 xícara de chá de queijo provolone ralado



1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado



200 g de requeijão



1 xícara de chá de leite



200 g de creme de leite



Modo de preparo

Tempere o lagarto com alho, cebola e sal. Faça um corte no meio da carne e recheie com bacon e linguiça.

Deixe a carne marinar na geladeira por 1 hora. Depois, frite até dourar e reserve.

Para o molho, refogue o alho na margarina e acrescente os queijos muçarela, provolone e parmesão até derreterem.

Adicione o requeijão, o leite e o creme de leite, mexendo até formar um molho homogêneo.

Sirva o lagarto fatiado regado com o molho de queijos.